Песков прокомментировал слова Байдена об отсутствии России «де-факто» на саммите G20

Россия принимала активное участие в работе саммита Группы G20 в Риме в минувшие выходные. Такое мнение в общении с журналистами 1 ноября выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Джо Байдена.



«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе двадцатки», — цитирует Пескова ТАСС.



«Фонтанка» писала, что накануне вечером президент США Джо Байден, подводя итоги саммита G20, выразил разочарование «отсутствием де-факто» в Риме лидеров России и Китая. «Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — заявил он.

