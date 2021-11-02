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ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин согласен с Моргенштерном, что на празднование Победы много тратят и не следует жить прошлым

68% россиян не согласны с мнением рэпера, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег

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Граждане России оценили скандал вокруг высказываний исполнителя Моргенштерна про День Победы, который ранее прокомментировали в Кремле. 68% россиян «скорее не согласны» с мнением рэпера, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег, сообщает 2 ноября ВЦИОМ.

Фото: скриншот YouTube / MORGENSHTERN
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При этом каждый пятый гражданин «скорее согласен» с Моргенштерном. 22% от всех опрошенных солидарны с мнением об избыточных тратах на память о Победе в Великой Отечественной войне. Доля сторонников этой мысли Моргенштерна максимальна в возрастной группе 18–24 года — 37%.

Фото: ВЦИОМ
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С высказыванием исполнителя, что «не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях», не согласны 70% россиян. Но каждый пятый (22%) солидарен с Моргенштерном.

Фото: ВЦИОМ
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При этом лишь 25% россиян слышали песни Моргенштерна. 26% знают о рэпере, но не знают его песен. 28% слышали только имя. 21% узнал про Моргенштерна от социологов ВЦИОМ.

В интервью Ксении Собчак рэпер высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы, заявив, что «не понимает этот праздник». После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал музыканту пообщаться с пожилыми родственниками. Тогда Моргенштерн заявил, что «СМИ, как всегда, переворачивают слова в своих грязных целях».

Высказываниями рэпера заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку цитат Моргенштерна. «Надо бы посерьезнее ставить перед собой задачи», — откликнулся на действия Бастрыкина писатель Захар Прилепин.

На этом фоне СК в Петербурге проводит доследственную проверку по заявлениям на галерею «Свиное рыло» и художника Кирилла Миллера за картину «Живые и мертвые», в которой некоторые представители общественности разглядели глумление над ветеранами и памятью о Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: скриншот YouTube / MORGENSHTERN
Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (20)

***_555
Чем больше это насаждают, тем больше будет вопросов и сомнений.
265055770
Кто такой этот "моргенштерн", чтобы интересоваться его мнением? Может, еще Боню спросим?
Poligraf
Какая прелесть, эти заголовки на Фонтанке. 68% его не поддержали, а в заголовке-25 поддержали. Стакан наполовину пуст.... Кстати, разговор был не об излишни травах, с чем я думаю согласны многие, а именно о праздновании в принципе и необходимости об этом помнить. Больше всего в этом бесит ещё и то, что Собчак задаёт такой вопрос всем, видимо, у неё есть на это заказ, вбить в головы молодёжи, что эта Победа ничего не значит для нынешнего поколения.
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