ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин согласен с Моргенштерном, что на празднование Победы много тратят и не следует жить прошлым

68% россиян не согласны с мнением рэпера, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег