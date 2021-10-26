«В связи с обращением ветеранов». СК проверит высказывания Моргенштерна о Дне Победы по поручению Бастрыкина

Главное следственное управление СК по Москве проверит высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Такое поручение 26 октября дал глава ведомства Александр Бастрыкин.



Поводом стало обращение в Следственный комитет представителей ветеранской организации. «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», – добавили в пресс-службе ведомства.



СК проверит, есть ли в словах рэпера нарушения действующего законодательства.

