«В связи с обращением ветеранов». СК проверит высказывания Моргенштерна о Дне Победы по поручению Бастрыкина

Главное следственное управление СК по Москве проверит высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Такое поручение 26 октября дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Поводом стало обращение в Следственный комитет представителей ветеранской организации. «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», – добавили в пресс-службе ведомства.
СК проверит, есть ли в словах рэпера нарушения действующего законодательства.
Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы, заявив, что «не понимает этот праздник». На это отреагировали в Кремле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал рэперу пообщаться с ветеранами. Позже Моргенштерн извинился за свои слова.