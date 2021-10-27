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Прилепин заступился за Моргенштерна: Бастрыкину надо бы посерьезнее ставить перед собой задачи

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Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что следователям не стоит тратить время на проверку высказываний рэпера Моргенштерна о Дне Победы.

«Столько людей произносили эту фразу. Это одно время было поветрием. <…> Почему ветеранов никто не спрашивает, а хотят ли они, чтобы не было парадов? [Проверка СК высказываний Моргенштерна] — из пушки по воробьям. Ну, Бастрыкин, ну, Моргенштерн. Ну зачем это все? Чего тут проверять? Надо бы посерьезнее ставить перед собой задачи», — сказал Прилепин 27 октября в интервью Znak.com.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин накануне поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы, сказанные в интервью Ксении Собчак.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы, заявив, что «не понимает этот праздник». На это отреагировали в Кремле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал рэперу пообщаться с ветеранами. Позже Моргенштерн извинился за свои слова.

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Комментарии (5)

VF812
Прилепин по наивности не понимает, что реальные основные задачи прокуратуры требуют настоящих специалистов, а при Бастрыкине их нет и быть не может. Поэтому прокуратура сама фактически скатилась в хайп быдла в погонах.
LiChaBaTa
Не нужно требовать от Бастрыкина невозможного.
Денеб
Жжёт Захарушко......
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