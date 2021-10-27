Прилепин заступился за Моргенштерна: Бастрыкину надо бы посерьезнее ставить перед собой задачи

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что следователям не стоит тратить время на проверку высказываний рэпера Моргенштерна о Дне Победы.



«Столько людей произносили эту фразу. Это одно время было поветрием. <…> Почему ветеранов никто не спрашивает, а хотят ли они, чтобы не было парадов? [Проверка СК высказываний Моргенштерна] — из пушки по воробьям. Ну, Бастрыкин, ну, Моргенштерн. Ну зачем это все? Чего тут проверять? Надо бы посерьезнее ставить перед собой задачи», — сказал Прилепин 27 октября в интервью Znak.com.

