«Сам в трусах выбежал». Очевидцы рассказывают, как в Обухово горела квартира семьи с детьми

Из-за пожара в жилом доме в Невском районе Петербурга утром 1 ноября, по данным МЧС, эвакуировали 40 человек. По словам очевидцев, погорельцы — многодетная семья.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 1 ноября в 0:39 поступил вызов на 2-й Рабфаковский переулок, что в Обухово рядом с КАД. В однокомнатной квартире в доме 13 обгорела обстановка на площади 13 квадратных метров. Три пожарных расчёта (15 сотрудников) тушили возгорание около 2 часов. Ликвидировано оно было в 2:46. Никто не пострадал, были эвакуированы 40 человек, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утверждают, что погорельцы — многодетная семья. «Муж, жена и четверо детей. Квартира однокомнатная», — пишет Юлия. По её словам, на место прибыли две кареты скорой помощи.
Дамир рассказывает, что он сосед погорельцев и первым очутился на месте ЧП. «Все живы-здоровы. Электропроводка горела, удлинитель. Когда увидел, всем сказал валить оттуда. Сам в трусах выбежал», — делится Дамир.