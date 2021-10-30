Роскомнадзор потребовал заблокировать видео с рассказом о пытках в иркутском СИЗО

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом бывшего заключенного о пытках в СИЗО-1 Иркутска. Информация об этом 30 октября появилась в телеграм-канале проекта.



Видео было опубликовано 29 января 2021 года, на нем уроженец Чечни Адам Гисаев рассказывает подробности истязаний содержавшихся в иркутском СИЗО-1.



В начале октября проект заявил, что в его распоряжение попали 40 гигабайтов информации из секретного архива ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Его из колонии удалось вывезти и собрать бывшему заключенному — белорусскому программисту Сергею Савельеву. Он покинул страну и был заочно арестован в России. Савельева объявили в международный розыск.

