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Роскомнадзор потребовал заблокировать видео с рассказом о пытках в иркутском СИЗО

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Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом бывшего заключенного о пытках в СИЗО-1 Иркутска. Информация об этом 30 октября появилась в телеграм-канале проекта.

Видео было опубликовано 29 января 2021 года, на нем уроженец Чечни Адам Гисаев рассказывает подробности истязаний содержавшихся в иркутском СИЗО-1.

В начале октября проект заявил, что в его распоряжение попали 40 гигабайтов информации из секретного архива ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Его из колонии удалось вывезти и собрать бывшему заключенному — белорусскому программисту Сергею Савельеву. Он покинул страну и был заочно арестован в России. Савельева объявили в международный розыск.

Сайт Gulagu.net заблокирован с лета 2021 года. Руководитель проекта Владимир Осечкин в конце октября обратился к Владимиру Путину с просьбой организовать проверку информации об изнасилованиях и убийствах в российских тюрьмах.

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Комментарии (14)

O-o!
и чё, блокирнут? очередным месторождением или топ-стулом в народном достоянии власть рассчитается?
266225454
А может стало мучительно стыдно за творимый произвол? Так и до покаяния недалеко.
264731021
А какие основания для блокировки они приводят?
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