Кораблики на приколе, пышки навынос: что делать туристу в закрытом Петербурге

Поделиться Поделиться







Гости и жители Петербурга будут лишены шопинга и ограничены в ресторанах, музеях и театрах c 30 октября по 7 ноября. Но это не локдаун, как в январе, — вариантов досуга больше, чем можно предположить. Рассказываем, что делать, если вы оказались в культурной столице в нерабочую неделю.

Сначала о запретном. Розничные магазины с 30 октября должны быть закрыты, а в больших торговых центрах доступны в основном аптеки, продуктовые и пункты вакцинации. За пределами ТЦ останутся работать супермаркеты, гипермаркеты и киоски.



Зоопарки, аквапарки, бассейны, аттракционы, детские развлекательные центры, фитнесы, катки, библиотеки, галереи, кинотеатры, цирки, концертные залы — закрыты. В банях только помывочные зоны для гигиены. Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят по графику выходного дня, с увеличенными интервалами.

В рестораны и кафе не попасть даже с QR-кодом. Они работают только на доставку или навынос. Фуд-корты в ТЦ — аналогично. Пекарни и булочные будут работать как розничные магазины, навынос, — сидеть в них нельзя. Но в туалет сходить можно.

Для туристов альтернативой могут стать рестораны и кафе при гостиницах и хостелах. С 06:00 до 23:00 они могут работать при условии, что будут обслуживать только постояльцев. Также общепит в привычном формате можно встретить на вокзалах и АЗС.

В гостиницы заселяют с QR-кодом или тестом. Для детей и подростков до 18 лет нужен ПЦР. Он должен быть сделан не ранее чем за три дня до заезда.

Поплавать на корабликах тоже не выйдет — пассажирские перевозки по рекам и каналам приостановлены.



Остается классика

Музеи

Исаакиевский собор и его колоннада открыты. Но для посещения нужен QR-код или медотвод с ПЦР-тестом. Без них пустят только детей и подростков до 18 лет. Аналогично в Спасе на Крови, Эрмитаже, Русском музее и других — билеты можно купить онлайн или в кассах. Цены и льготы прежние. В Петропавловскую крепость можно зайти без кода. Но в музейную часть он всё равно понадобится.

Музеи рекомендуют приходить за 15 минут до начала своего сеанса и заранее распечатывать или открывать коды на своем телефоне, чтобы ускорить проверку документов.

Людям старше 60 лет можно не предъявлять QR-код. Достаточно показать сертификат о вакцинации или перенесенной болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации.

Театры

Мариинский, Михайловский, Александринский театры и другие тоже работают лишь для вакцинированных, переболевших и имеющих медотвод. Простой ПЦР-тест для прохода в театр не действует. Те, у кого были куплены билеты, а документов нет, могут вернуть деньги.



Парки и скверы

Нижний парк с фонтанами (выключенными) и Александрия в Петергофе, Екатерининский парк в Царском Селе, Летний, Михайловский и Таврический сады в Петербурге, как и другие, открыты и бесплатны для посещения. А вот в Ботанический сад без кода не пустят.

Во все дворцы в пригородах Петербурга понадобятся QR-коды или медотводы. В Петергофе отдельно указан проход по отрицательному результату ПЦР-исследования в бумажной форме или в виде QR-кода, выполненный за сутки до посещения музея. Примут такое и в Гатчине.

Что делать, если QR-кода нет?

Помимо прогулки по улицам и открытым паркам и скверам можно посмотреть развод мостов. В нерабочую неделю их будут разводить по графику. Он публикуется на сайте «Мостотреста».

Без кода разрешено посещение храмов — там проводят божественные литургии. Казанский собор или Александро-Невская лавра сами по себе музеи. Анненкирхе на Кирочной — церковь, которая была кинотеатром, затем рок-клубом, а ныне снова церковь, тоже работает. Посмотреть выставку там можно только с QR-кодом, а вот прийти на богослужение — без него и бесплатно.



Общественные пространства никто не закрывал. Территория «Севкабель порта» открыта для свободного посещения круглосуточно. Стритфуд, блюда высокой кухни и согревающие напитки только навынос.

Парк на Новой Голландии открыт и работает в прежнем режиме. QR-код для входа на остров не требуется. Кафе «Бутылки» работают в формате доставки и навынос — взять еду с собой можно будет у прилавков для выдачи заказов у «Дома 12» и во дворе «Бутылки». А вот двор Никольских рядов, где во время зимнего локдауна все катались с горки, закрыт на межсезонную реконструкцию.

Можно отправиться по парадным. Самые известные из тех, в которые жильцы сами приглашают туристов, — «Ромашка» на Ломоносова и «Ротонда» на Гороховой. Или по некрополям. Например, по Смоленскому лютеранскому кладбищу, хорошо известному фанатам «Брата», и Литераторским мосткам (они пока определяют график работы).

Совершенно свободно можно поехать на залив с Финляндского вокзала — электрички в Комарово, Репино, Зеленогорск ходят по расписанию. Можно поехать на Комаровскую тропу, Сестрорецкое болото или в Линдуловскую рощу, посмотреть на Осиновецкий маяк на Ладожском озере. Или добраться до Выборга на «Ласточке». Их число даже увеличили на праздники.

