FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Еще раз о новых правилах в Петербурге — рассказываем в картинках

8
Печать
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Paul3390
Интересно - с какого хрена я должен предъявлять паспорт халдеям и охранникам?? В законе вроде ясно прописаны те, кто имеет право требовать документы - и вот таких персонажей там точно нет.
didim
Определения в законодательстве что же такое "Ку Эр код" (на территории России пока еще латиница не используется) так и нет. Ко всему прочему существуют еще и штрих-коды и Q-коды и Aztec коды и вообще огромная куча всяких-разных кодов.
266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я неда.вно переболела ковидом, и столкну.лась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний