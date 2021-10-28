Губернатор Петербурга допустил переход на дистанционное обучение школьников после каникул

В Петербурге после каникул в школах могут ввести дистанционное обучение. Об этом 28 октября заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78.



«Каникулы у нас продлятся до 3 ноября. 8 ноября дети вернутся в классы», — отметил Беглов. Он добавил, что у города уже есть опыт дистанционного обучения в школах.

«Если ситуация не позволит [учиться очно], придётся переходить на дистанционное обучение», — добавил он.

Осенние каникулы у школьников в Петербурге продлили до двух недель. До отдыха из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 170 классов учились дистанционно в 64 школах. Полностью на удалёнку петербургские школьники уходили только в самом начале пандемии, весной 2020 года. Позже власти предложили смешанный формат обучения, при котором ребёнка можно перевести на дистант по желанию.