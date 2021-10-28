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Редкий палласов кот попался за ночными делами в Саяно-Шушенском заповеднике

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Скриншот видео с фоторегистраторов заповедника «Саяно-Шушенский»
Скриншот видео с фоторегистраторов заповедника «Саяно-Шушенский»
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Краснокнижный палласов кот, он же манул, попался на камеры в Саяно-Шушенском заповеднике. Зверька засняли ночью и так близко, что можно заглянуть ему в глаза.

Как отмечает пресс-служба заповедника 28 октября, в Красноярском крае манул обитает только в Саяно-Шушенском заповеднике, что было подтверждено с помощью автоматических фоторегистраторов. В течение 2021 года фотокамеры систематически регистрировали краснокнижных котов на его степных участках. Активен он преимущественно в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось поймать редкого кота как ночью, так и днем, что бывает довольно редко.

«Манулы чаще стали регистрироваться фотоловушками в Саяно-Шушенском заповеднике. Специальных исследований не проводилось, но можно предположить, что это связано с увеличением численности мышевидных», — рассказал старший научный сотрудник и начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Согласно исследованиям, общая численность манула на территории Саяно-Шушенского заповедника составляет 10–15 особей. Впервые манул попал в объектив фотоловушки, установленной у мочевой точки ирбиса, в августе 2010 года. В основном палласов кот обитает в горных степях заповедника с разреженной и фрагментарной растительностью и обилием скальных выходов, крупнокаменистых россыпей и поросших кустарниками мелких распадков. Такая местность хорошо подходит для его скрытного образа жизни.

Скриншот видео с фоторегистраторов заповедника «Саяно-Шушенский»
Скриншот видео с фоторегистраторов заповедника «Саяно-Шушенский»

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Он по зайцевидным больше специализируется. Пищух ловит.
O-o!
мышевидный?! обидели....
Swebaka
Манул. Красавец!
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