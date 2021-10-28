Редкий палласов кот попался за ночными делами в Саяно-Шушенском заповеднике

Краснокнижный палласов кот, он же манул, попался на камеры в Саяно-Шушенском заповеднике. Зверька засняли ночью и так близко, что можно заглянуть ему в глаза.
Как отмечает пресс-служба заповедника 28 октября, в Красноярском крае манул обитает только в Саяно-Шушенском заповеднике, что было подтверждено с помощью автоматических фоторегистраторов. В течение 2021 года фотокамеры систематически регистрировали краснокнижных котов на его степных участках. Активен он преимущественно в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось поймать редкого кота как ночью, так и днем, что бывает довольно редко.
«Манулы чаще стали регистрироваться фотоловушками в Саяно-Шушенском заповеднике. Специальных исследований не проводилось, но можно предположить, что это связано с увеличением численности мышевидных», — рассказал старший научный сотрудник и начальник научного отдела Роман Афанасьев.
Согласно исследованиям, общая численность манула на территории Саяно-Шушенского заповедника составляет 10–15 особей. Впервые манул попал в объектив фотоловушки, установленной у мочевой точки ирбиса, в августе 2010 года. В основном палласов кот обитает в горных степях заповедника с разреженной и фрагментарной растительностью и обилием скальных выходов, крупнокаменистых россыпей и поросших кустарниками мелких распадков. Такая местность хорошо подходит для его скрытного образа жизни.