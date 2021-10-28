Редкий палласов кот попался за ночными делами в Саяно-Шушенском заповеднике

Краснокнижный палласов кот, он же манул, попался на камеры в Саяно-Шушенском заповеднике. Зверька засняли ночью и так близко, что можно заглянуть ему в глаза.

Как отмечает пресс-служба заповедника 28 октября, в Красноярском крае манул обитает только в Саяно-Шушенском заповеднике, что было подтверждено с помощью автоматических фоторегистраторов. В течение 2021 года фотокамеры систематически регистрировали краснокнижных котов на его степных участках. Активен он преимущественно в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось поймать редкого кота как ночью, так и днем, что бывает довольно редко.