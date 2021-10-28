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Выскочившая на дорогу косуля отправила фуру в лоб «Жигулям» в Белгородской области. Водитель погиб

В лобовом ДТП с фурой из-за косули в Белгородской области погиб водитель

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Косуля спровоцировала смертельную аварию в Белгородской области утром 28 октября. Сбив выскочившее под колеса животное, большегруз улетел в лоб легковой машине.

Как сообщает 28 октября пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области, около 7:30 на 64-м километре автодороги «Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол» в Чернянском районе 38-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом наехал на внезапно выбежавшую на проезжую часть косулю. После этого фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП 58-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте. На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся как раз на водительскую сторону. Фура буквально вмяла переднюю часть «Жигулей» справа.

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Не могла косуля сбить фуру с пути и повредить тягач вряд ли могла, так, что бы он транеторию поменял. Водила рулём крутить начал не по делу.
DEMOMON
Косулю-то спас в итоге?
MarinaTs
И косулю сбил, и человека угробил... Прям не руль, а "ворошиловский стрелок"
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