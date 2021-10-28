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Гинцбург: В Москве циркулирует около десятка вариантов «дельты»

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В Москве циркулирует около десяти вариантов «дельта»-штамма SARS-CoV-2, но ни один не является «значимым с точки зрения эпидемиологии». Об этом, как сообщил 28 октября «Интерфакс», рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, доля разновидностей составляет около 0,2–0,5 %. Их количество будет считаться незначительным, пока какой-нибудь не превысит 2–5 % от общего числа. При этом ученый полагает, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2, если вдруг он распространится в России.

«Пока нет оснований, но если будет необходимость, то, конечно, мы его сразу же проверим на чувствительных животных моделях на нейтрализацию, как это делали с другими штаммами. Но я не вижу оснований, действительно, его пока как-то выделять из ряда тех вариантов, которые постоянно возникают», — добавил Гинцбург.

Новую мутацию «дельты» уже выявили в России, но пока в единичных случаях. Обнаружили ее и в Петербурге. По некоторым данным, этот вариант вируса более заразный, чем предыдущий, который считается доминирующим в мире.

Ранее о распространении нового штамма COVID-19 в Великобритании сообщило Financial Times. По предварительным данным, новая мутация заразнее исходного «дельта»-штамма на 10–15 %. Позже этот вариант коронавируса обнаружили у 11-летнего мальчика в Израиле. В Минздраве Великобритании позднее заявили, что нет доказательств, что AY.4.2 более опасен.

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