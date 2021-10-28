Гинцбург: В Москве циркулирует около десятка вариантов «дельты»

В Москве циркулирует около десяти вариантов «дельта»-штамма SARS-CoV-2, но ни один не является «значимым с точки зрения эпидемиологии». Об этом, как сообщил 28 октября «Интерфакс», рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, доля разновидностей составляет около
«Пока нет оснований, но если будет необходимость, то, конечно, мы его сразу же проверим на чувствительных животных моделях на нейтрализацию, как это делали с другими штаммами. Но я не вижу оснований, действительно, его пока как-то выделять из ряда тех вариантов, которые постоянно возникают», — добавил Гинцбург.
Новую мутацию «дельты» уже выявили в России, но пока в единичных случаях. Обнаружили ее и в Петербурге. По некоторым данным, этот вариант вируса более заразный, чем предыдущий, который считается доминирующим в мире.
Ранее о распространении нового штамма COVID-19 в Великобритании сообщило Financial Times. По предварительным данным, новая мутация заразнее исходного «дельта»-штамма на