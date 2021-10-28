Гинцбург: В Москве циркулирует около десятка вариантов «дельты»

В Москве циркулирует около десяти вариантов «дельта»-штамма SARS-CoV-2, но ни один не является «значимым с точки зрения эпидемиологии». Об этом, как сообщил 28 октября «Интерфакс», рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, доля разновидностей составляет около 0,2–0,5 % . Их количество будет считаться незначительным, пока какой-нибудь не превысит 2–5 % от общего числа. При этом ученый полагает, что вакцина « Спутник V» будет эффективна и против нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2, если вдруг он распространится в России.

