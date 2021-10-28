Утро владельца «Нексии» на Кржижановского началось с огоньком

Пожарные утром 28 октября тушили припаркованный легковой автомобиль в Невском районе Петербурга. Огонь «съел» салон машины и переднюю часть.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 7:03 в ведомство поступила информация об автомобильном пожаре на улице Кржижановского. У дома 3, корпус 3, загорелась Daewoo Nexia. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что машина была припаркована с торца дома.
Потушили пожар в 7:23. У «Дэу» успели выгореть моторный отсек и салон. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.