FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
ТЕМА ДНЯ

В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Утро владельца «Нексии» на Кржижановского началось с огоньком

Припаркованный автомобиль сгорел на улице Кржижановского

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Пожарные утром 28 октября тушили припаркованный легковой автомобиль в Невском районе Петербурга. Огонь «съел» салон машины и переднюю часть.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 7:03 в ведомство поступила информация об автомобильном пожаре на улице Кржижановского. У дома 3, корпус 3, загорелась Daewoo Nexia. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что машина была припаркована с торца дома.

ПоделитьсяПоделиться

Потушили пожар в 7:23. У «Дэу» успели выгореть моторный отсек и салон. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний