Людмила Нарусова написала открытое письмо своей дочери Ксении Собчак. «Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что»

Нарусова вспоминает, что дочь ее не предупредила, когда начала вести «глуповатые программы «Блондинка в шоколаде», которой тебя до сих пор тыкают, и «Дом 2». «С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?» — пишет она. И говорит, что готова простить дочери даже обсценную лексику, которая ей самой совсем не нравится.

«Я помню, как лет в четырнадцать ты краснела до ушей, когда кто-то во дворе слал кого-то в жопу. Сейчас посылаешь по известным мочеполовым адресам публично в своем инстаграме, что вызывает взрыв негодования: «Как она так может?» Почему умная и светлая девочка, выросшая в интеллигентной петербургской семье, вдруг ругается матом? Я понимаю природу этого, доченька. И знаешь, я никогда не соглашусь с теми, кто тебя осуждает, хотя мне лично мат тоже не нравится. Но я принимаю, что ты одна знаешь, как нужно поступить», — написала Нарусова.



Она гордится дочерью, потому что Собчак «состоялась как личность»: «Ты снималась в кино, играла в спектаклях. Я уж не говорю о телеведущей Ксении Собчак. Ты пробуешь себя во всем. Ну, почти во всем — разве что в космос не полетела, к счастью. Но я тревожусь о том, куда тебя занесет в следующий раз».



По словам Нарусовой, ее дочь — «человек обостренного чувства справедливости», очень преданный в дружбе и любви.



«Вообще говорят, что родители, матери хотят видеть в дочери какие-то свои несбывшиеся чувства или поступки. Может быть. Но я хочу сказать, что ты поступаешь так, как я в твоем возрасте даже не могла мечтать. То есть, может быть, и хотела, но давила себя. Ты этого не делаешь. Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что, не слушая никого», — подытожила Нарусова.

