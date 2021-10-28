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Людмила Нарусова написала открытое письмо своей дочери Ксении Собчак. «Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что»

Сенатор Нарусова написала открытое письмо в поддержку своей дочери Ксении Собчак

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Вдова первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и член Совфеда РФ от Тывы Людмила Нарусова обратилась к своей дочери Ксении Собчак с открытым письмом. Оно опубликовано 27 октября в издании Tatler.

Нарусова вспоминает, что дочь ее не предупредила, когда начала вести «глуповатые программы «Блондинка в шоколаде», которой тебя до сих пор тыкают, и «Дом 2». «С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была кандидатом в президенты. Ну как это может совмещаться в одном человеке?» — пишет она. И говорит, что готова простить дочери даже обсценную лексику, которая ей самой совсем не нравится.

«Я помню, как лет в четырнадцать ты краснела до ушей, когда кто-то во дворе слал кого-то в жопу. Сейчас посылаешь по известным мочеполовым адресам публично в своем инстаграме, что вызывает взрыв негодования: «Как она так может?» Почему умная и светлая девочка, выросшая в интеллигентной петербургской семье, вдруг ругается матом? Я понимаю природу этого, доченька. И знаешь, я никогда не соглашусь с теми, кто тебя осуждает, хотя мне лично мат тоже не нравится. Но я принимаю, что ты одна знаешь, как нужно поступить», — написала Нарусова.

Она гордится дочерью, потому что Собчак «состоялась как личность»: «Ты снималась в кино, играла в спектаклях. Я уж не говорю о телеведущей Ксении Собчак. Ты пробуешь себя во всем. Ну, почти во всем — разве что в космос не полетела, к счастью. Но я тревожусь о том, куда тебя занесет в следующий раз».

По словам Нарусовой, ее дочь — «человек обостренного чувства справедливости», очень преданный в дружбе и любви.

«Вообще говорят, что родители, матери хотят видеть в дочери какие-то свои несбывшиеся чувства или поступки. Может быть. Но я хочу сказать, что ты поступаешь так, как я в твоем возрасте даже не могла мечтать. То есть, может быть, и хотела, но давила себя. Ты этого не делаешь. Ты идешь с открытым забралом, невзирая ни на что, не слушая никого», — подытожила Нарусова.

Напомним, к Ксении Собчак приковано пристальное внимание после смертельного ДТП в Сочи, в которое попал ее таксист. Сама журналистка писала об информационной атаке на неё — многие СМИ и блогеры, зачастую связанные с Russia Today, осуждали ее за малое участие в судьбе погибших в аварии.

Смертельное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (10)

265850860
и еще один вопрос по поводу справедливости: ну раз такая справедливость в ней прямо развита что хлещет через край, зачем же она сначала кричала на всю страну что она потерпевшая и даже справку с телесными повреждениями продемонстрировала, а оригинал в полицию вдруг почему то не предоставила? Или справочка липовая?
265850860
1. По словам Нарусовой, ее дочь — «человек обостренного чувства справедливости». Вопрос - а что же доченька то ни копейки родным погибших не выделила?
2. также по словам Нарусовой, ее дочь "...очень преданный в дружбе и любви". Вопрос - почему же ваша дочь будучи женой Виторгана начала встречаться с Богомоловым? Где вы тут преданность увидели? Ну и если у неё такое обостренное чувство справедливости, может быть правильнее было сначала развестись?
Свободу Лёхе!
Давно запотело её забрало, так что.. поздно пытаться пить Боржоми..)
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