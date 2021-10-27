Адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер побывает на экскурсии в Музее Победы

«Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а, наоборот, просвещать, развивать, объяснять», — процитировало Жорина 27 октября издание «Москва 24» .

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что исполнитель собирается побывать в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Точная дата посещения пока неизвестна.

Ранее в интервью с Ксенией Собчак рэпер высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы в России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков порекомендовал ему пообщаться с пожилыми родственниками.



Позже Моргенштерн попросил прощения за сказанные слова и объяснил, что нисколько не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимает» этот праздник. СМИ, как ему видится, вырвали фразу из контекста.



Тем не менее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера. Поводом стало обращение в ведомство представителей ветеранской организации.

