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Адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер побывает на экскурсии в Музее Победы

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Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что исполнитель собирается побывать в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Точная дата посещения пока неизвестна.

Ранее директор учреждения пригласил рэпера на экскурсию. Защитник певца поддержал эту инициативу.

«Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а, наоборот, просвещать, развивать, объяснять», — процитировало Жорина 27 октября издание «Москва 24».

Ранее в интервью с Ксенией Собчак рэпер высказал сомнение в необходимости отмечать День Победы в России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков порекомендовал ему пообщаться с пожилыми родственниками.

Позже Моргенштерн попросил прощения за сказанные слова и объяснил, что нисколько не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимает» этот праздник. СМИ, как ему видится, вырвали фразу из контекста.

Тем не менее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера. Поводом стало обращение в ведомство представителей ветеранской организации.

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Комментарии (10)

aprahka
В бой идут одни старики.Ему покажите.Хотя наверное не поймет...
VKuser174198221
Чем испачканы газетные страницы...Чем занимаются высокооплачиваемые столпы нашего богоспасаемого отечества: Песков, Бастрыкин....Делят хайп с черти кем, о существовании которого днем раньше даже не догадывались 99 процентов сегодняшних читателей.....
Cвифт
....понятно, следующий ход этого инфоцыганства, я так понимаю, "Вставай страна огромная ... " в исполнении Моргенштерна ?
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