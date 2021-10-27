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Элджею грозят новым штрафом. Теперь – за пропаганду наркотиков в интернете

Элджея могут оштрафовать за пропаганду наркотиков в интернете

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Рэперу Элджею (Алексей Узенюк) грозит штраф до 30 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом 27 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского райсуда Москвы.

В суде уточнили, что материал только поступил в канцелярию, дату заседания еще не назначили. По ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет) максимальное наказание для физлиц – штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее Элджея уже оштрафовали на такую сумму и лишили водительских прав на год и семь месяцев – за отказ от медосвидетельствования. В ночь на 26 мая со своей супругой, телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой рэпер ехал по Москве на BMW и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они заподозрили, что исполнитель пьян, но пройти процедуру он не захотел.

За пропаганду наркотиков ранее получили штрафы в 100 тысяч рублей блогер Юрий Дудь и рэпер Моргенштерн.

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