ГИБДД минимизирует общение с гражданами лицом к лицу в нерабочие дни

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ГИБДД России вводит дополнительные противокоронавирусные меры. Регистрацию транспорта и экзамены на права будут проводить только по записи через госуслуги. Температурящих до экзамена не допустят.



Как сообщает 27 октября «МВД Медиа», для минимизации личного общения сотрудников ГИБДД с гражданами в период нерабочих дней услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских прав будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Графики проведения экзаменов при необходимости могут быть скорректированы во взаимодействии с автошколами. У кандидатов будут проверять температуру, и при повышенной, а также с другими симптомами заболевания к экзаменам не допустят.