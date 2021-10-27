ГИБДД минимизирует общение с гражданами лицом к лицу в нерабочие дни

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ГИБДД России вводит дополнительные противокоронавирусные меры. Регистрацию транспорта и экзамены на права будут проводить только по записи через госуслуги. Температурящих до экзамена не допустят.
Как сообщает 27 октября «МВД Медиа», для минимизации личного общения сотрудников ГИБДД с гражданами в период нерабочих дней услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских прав будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Графики проведения экзаменов при необходимости могут быть скорректированы во взаимодействии с автошколами. У кандидатов будут проверять температуру, и при повышенной, а также с другими симптомами заболевания к экзаменам не допустят.
Разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будут выдавать по прежней схеме, через электронную почту. Для получения свидетельства о соответствии изменений требованиям безопасности и допуска машины к перевозке опасных грузов нужно будет предварительно записаться по телефону.
Решения по административным правонарушениям при наличии у должностного лица соответствующих полномочий будут принимать прямо на месте, если обстоятельства этому не препятствуют. При этом сотрудники должны будут минимизировать нахождение граждан в служебных автомобилях и помещениях стационарных постов ДПС. А если участников движения все-таки нужно будет направить в подразделение ГИБДД для рассмотрения нарушения или оформления ДТП, то будут назначаться конкретная дата и время, а прием проходить в специально отведенных помещениях и по возможности — через окна приема. Сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты, а помещения будут проветривать и подвергать санитарной обработке не реже чем раз в два часа.