ЗакС в первом чтении утвердил бюджет Петербурга на следующую «трехлетку»

Заксобрание Петербурга поддержало проект закона о бюджете на следующие три года в первом чтении на заседании 27 октября. Как передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца, проект поддержали 43 депутата, пятеро воздержались, против высказался один. Голосование проводилось в поименном режиме. В 2022 году доходы города составят 874,3 млрд рублей, расходы — 918,1 млрд, дефицит — 43,8 млрд рублей. Для сравнения, в рамках осенней корректировки бюджета на текущий год Смольный увеличил доходную часть на 130 млрд и планирует в рамках поправки увеличить еще на 20 млрд — до 803,1 млрд. Ее парламенту предстоит утвердить также 27 октября.



В последующие два года доходная часть запланирована в размере 960 и 1033 млрд рублей соответственно, расходная — 1006,7 и 1063,6 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов, представляя законопроект, заявил, что в ближайшие три года в городе благоустроят 150 общественных пространств и 200 дворовых территорий. А также потратят 2,5 млрд рублей на восстановление фонтанов. Кроме того, более 600 млрд заложены на сферу образования, около 150 млрд рублей планируется потратить на строительство новых станций метрополитена. Также губернатор объявил о значительном обновлении трамвайного и автобусного парков города и закупку новых вагонов метро.

Глава фракции «Справедливой России — За правду» Марина Шишкина обратила внимание, что размер субсидии на трамвай «Чижик» (который запустили в рамках частно-государственного партнерства) в пересчете на каждый километр в шесть раз больше, чем субсидии ГУП «Горэлектротрансу» и отметила, что Смольный не показывает депутатам крупные инвестиционные договоры, в частности, по ЗСД, «Чижику» и СКА-Арене». И пообещала вернуться к этому вопросу ко второму чтению. Ругал Смольный и «яблочник» Борис Вишневский, который отметил, что город предлагает депутатам утверждать миллиардные траты из бюджета, при этом не показывают, на каких условиях частному бизнесу отдаются бюджетные деньги. Он также подсчитал, что взятыми темпами на расселение коммуналок в городе потребуется 39 лет.

