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«Бумагу под колесо положил». На Петергофском шоссе очевидцы тушили Range Rover

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Скриншот видео <a href="https://www.instagram.com/solnechnyigorod_life/" class="_ io-leave-page" target="_blank">solnechnyigorod_life</a>/Instagram
Скриншот видео solnechnyigorod_life/Instagram
Скриншот видео <a href="https://www.instagram.com/solnechnyigorod_life/" class="io-leave-page _" target="_blank">solnechnyigorod_life</a>/Instagram
Скриншот видео solnechnyigorod_life/Instagram
Скриншот видео <a href="https://www.instagram.com/solnechnyigorod_life/" class="io-leave-page _" target="_blank">solnechnyigorod_life</a>/Instagram
Скриншот видео solnechnyigorod_life/Instagram
Скриншот видео <a href="https://www.instagram.com/solnechnyigorod_life/" class="io-leave-page _" target="_blank">solnechnyigorod_life</a>/Instagram
Скриншот видео solnechnyigorod_life/Instagram
Скриншот видео <a href="https://www.instagram.com/solnechnyigorod_life/" class="io-leave-page _" target="_blank">solnechnyigorod_life</a>/Instagram
Скриншот видео solnechnyigorod_life/Instagram
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В Красносельском районе Петербурга вечером 26 октября загорелся припаркованный внедорожник. Со слов очевидцев, машину подожгли.

Как стало известно «Фонтанке», в половине седьмого часа вечера вторника в полицию Красносельского района поступило сообщение об автомобильном пожаре от 35-летнего жителя Архангельской области. В 18:27 у дома 76, корпус 3, по Петергофскому шоссе загорелся автомобиль Land Rover 2011 года выпуска, принадлежащий 23-летнему парню. По словам очевидца на видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», внедорожнику под колесо кто-то подложил бумагу (видимо, горящую).

На кадрах видно, что «Рендж» горел в районе правого переднего колеса. Тушить машину бросились очевидцы с огнетушителями. В итоге у автомобиля выгорела правая передняя сторона. Ущерб составил 1 миллион рублей. Люди не пострадали.

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