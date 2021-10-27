«Бумагу под колесо положил». На Петергофском шоссе очевидцы тушили Range Rover

В Красносельском районе Петербурга вечером 26 октября загорелся припаркованный внедорожник. Со слов очевидцев, машину подожгли.
Как стало известно «Фонтанке», в половине седьмого часа вечера вторника в полицию Красносельского района поступило сообщение об автомобильном пожаре от 35-летнего жителя Архангельской области. В 18:27 у дома 76, корпус 3, по Петергофскому шоссе загорелся автомобиль Land Rover 2011 года выпуска, принадлежащий 23-летнему парню. По словам очевидца на видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», внедорожнику под колесо кто-то подложил бумагу (видимо, горящую).
На кадрах видно, что «Рендж» горел в районе правого переднего колеса. Тушить машину бросились очевидцы с огнетушителями. В итоге у автомобиля выгорела правая передняя сторона. Ущерб составил 1 миллион рублей. Люди не пострадали.