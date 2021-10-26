Пешеход попал под «камнепад» в центре Петербурга. Кусок штукатурки потерял памятник

О случившемся 26 октября сообщает администрация Центрального района. Штукатурка обвалилась на Гороховой улице, 4, во дворе. Проходивший мимо мужчина пострадал, но обошлось без серьёзных травм. Ему вызвали скорую, оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
«Место падения огорожено. Силами управляющей компании ЖКС №2 проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента. Адрес находится на особом контроле администрации района», — уточнили в пресс-службе районной администрации.
Фасады пятиэтажки на Гороховой, 4 — объект культурного наследия регионального значения. КГИОП дом известен как здание бывшего страхового общества «Саламандра», на первом этаже располагается генконсульство Румынии. Построен в 1908 — 1909 годах. По данным фонда капремонта, дореволюционное здание не прошло капремонт.