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Пешеход попал под «камнепад» в центре Петербурга. Кусок штукатурки потерял памятник

Штукатурка упала на прохожего на Гороховой улице

Мужчина пострадал при падении штукатурки с пятиэтажки, построенной в начале прошлого века. Здание на Гороховой улице в Петербурге относится к культурному наследию.

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О случившемся 26 октября сообщает администрация Центрального района. Штукатурка обвалилась на Гороховой улице, 4, во дворе. Проходивший мимо мужчина пострадал, но обошлось без серьёзных травм. Ему вызвали скорую, оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Фото: Администрация Центрального района Петербурга
Фото: Администрация Центрального района Петербурга
Фото: Администрация Центрального района Петербурга
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«Место падения огорожено. Силами управляющей компании ЖКС №2 проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента. Адрес находится на особом контроле администрации района», — уточнили в пресс-службе районной администрации.

Фасады пятиэтажки на Гороховой, 4 — объект культурного наследия регионального значения. КГИОП дом известен как здание бывшего страхового общества «Саламандра», на первом этаже располагается генконсульство Румынии. Построен в 1908 — 1909 годах. По данным фонда капремонта, дореволюционное здание не прошло капремонт.

Падение штукатурки с фасада зданий — нередкое явление в Петербурге. В июле куски отделки исторического здания полетели на Садовую улицу, в июне на людей на Невском проспекте упал карниз. За несколько дней до этого облицовкой по голове досталось женщине в переулке Пирогова. В конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всем погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

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