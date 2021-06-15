О ЧП «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, около 11 утра с доходного дома в стиле модерн по адресу: переулок Пирогова, дом 17, на девушку упала декоративная плитка с фасада. На месте работают спасатели, скорая помощь.

Женщину-пешехода увезли в больницу утром 15 июня от супермаркета «Магнит». На нее с фасада упала плитка.

В администрации района попросили письменный запрос и обещали ответить в рамках закона в течение семи дней.

В скорой нашему изданию подтвердили, что от указанного дома увезли в больницу женщину в состоянии средней тяжести.

Корреспондент «Фонтанки» с места сообщает, что около полудня на месте работали сотрудники ЖКС, которые в спешном порядке затягивали лентой весь тротуар и между собой говорили, что нужно будет «общипывать весь фасад».



Согласно данным из открытых источников, по адресу: Прачечный переулок, 8, / переулок Пирогова, 17, расположен бывший доходный дом, построенный в стиле модерн во второй половине XIX века. В последующем его перестраивали в 1911 году. В перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП он не входит.



Как следует из информации на портале «Наш Санкт-Петербург», по указанному адресу находится жилой пятиэтажный дом. Управление им осуществляет Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района. Ремонт фасада здания запланирован на 2036 — 2038 годы.

