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В центре Петербурга штукатурка упала на женщину-пешехода. Она в больнице

Кусок фасадной облицовки упал на голову пешехода в переулке Пирогова в Петербурге

Женщину-пешехода увезли в больницу утром 15 июня от супермаркета «Магнит». На нее с фасада упала плитка.

О ЧП «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, около 11 утра с доходного дома в стиле модерн по адресу: переулок Пирогова, дом 17, на девушку упала декоративная плитка с фасада. На месте работают спасатели, скорая помощь.

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В скорой нашему изданию подтвердили, что от указанного дома увезли в больницу женщину в состоянии средней тяжести.

В администрации района попросили письменный запрос и обещали ответить в рамках закона в течение семи дней.

Корреспондент «Фонтанки» с места сообщает, что около полудня на месте работали сотрудники ЖКС, которые в спешном порядке затягивали лентой весь тротуар и между собой говорили, что нужно будет «общипывать весь фасад».

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Прачечный переулок, 8, / переулок Пирогова, 17, расположен бывший доходный дом, построенный в стиле модерн во второй половине XIX века. В последующем его перестраивали в 1911 году. В перечень выявленных объектов культурного наследия КГИОП он не входит.

Как следует из информации на портале «Наш Санкт-Петербург», по указанному адресу находится жилой пятиэтажный дом. Управление им осуществляет Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района. Ремонт фасада здания запланирован на 2036 — 2038 годы.

В конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всём погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

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Комментарии (8)

f0ntan
Встречаются на тротуаре фото 1 пешеход, собачник и самокатчик...
f0ntan
На фото 1 сфотографирован тротуар? И как по этой узкой полосе люди ходят?
261847251
Да, вон, Обуховская больница - старейшая общественная городская больница России, - разваливается потихоньку.
По Фонтанке проплывают туристические кораблики и смотрят на эту срамоту.
Но вдоль фасада хоть люди почти не ходят. Только собаководы выгуливают своих питомцев.
А вдоль той стены больницы, которая выходит на Введенский канал - идёт тротуар. Между Фонтанкой и Загородным.
И там ходят люди.
И регулярно лежат разбитые от падения с высоты штукатурные "плюхи".
Рано или поздно кому-нибудь прилетит.
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