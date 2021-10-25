Заболел после «Спутника»? Следователь разберется. В Гамалеи предлагают вычислять липовых вакцинированных

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Вычислить заболевших «вакцинированных» с купленным сертификатом о прививке можно с помощью специального маркера. В 80% случаев его нет, таинственно заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Фонтанка» уточнила у вирусолога и главного научного сотрудника НИИ Анатолия Альтштейна, о каком таком «маркере» речь и насколько точен такой анализ, чтобы только на его основе начинали работать следственные органы.

- Академик Гинцбург заявил, что купивших сертификаты о вакцинации можно вычислить с помощью специального анализа, неких «маркеров», которые покажут, вводилась ли вакцина на самом деле. Можете пояснить, как они работают?



- Конечно, могу объяснить. Здесь просто: если вы получаете вакцину «Спутник», то у вас должны появиться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26 типа и 5 типа. Если вы обе инъекции получили, то к двум этим типам. Вот эти нейтрализующие антитела можно в любой лаборатории исследовать. Если у человека нет антител к этим аденовирусам, то это показатель того, что вакцинация не была проведена.

- То есть каких-то специальных «маркеров» в вакцину не вводится? Это чисто антитела.

- Антитела — это тот маркер, который в вакцине есть. Антигены аденовируса. Причем не какого попало аденовируса, а именно определенных аденовирусов. Вы знаете, что аденовирусы это довольна большая группа вирусов и у них есть общие антитела. Если возникли антитела к одному аденовирусу, то вы можете найти антитела к разным аденовирусам. Но что касается нейтрализующих антител, то они специфичны. Для 26 аденовируса - свои, для 5-го — свои антитела, а для второго или четвертого — свои. По реакции нейтрализации вы сможете отследить, есть антитела или нет. Нет антител? Вакцину не вводили.



- А если антитела не образовались? Бывает же такое.

- Это редко бывает. Антитела не возникли, или даже были у человека до вакцинации — такие вещи вполне возможны. Конечно, здесь не на 100% правильность, но если такое выявится, то есть веские основания к тому, чтобы с этим пациентом поговорили как с человеком, который может показать где он купил справку.

Если взять кровь сейчас у людей, которые лежат в ковидных больницах, у «вакцинированных», и проверить их на антитела к аденовирусам, то это легко можно будет увидеть. Небольшие ошибки, в одну и в другую сторону не исключены.

- А сколько таких людей всего в больницах? Есть какая-то статистика на этот счет?

- Где же может быть такая статистика? Такую статистику надо уже искать в следственном комитете. В вопросе о том, кто делает такие сертификаты было бы неплохо попытаться разобраться — это серьезное преступление. Это компрометация вакцины.

Имидж для флагманской российской вакцины — всё. Над ним ретиво корпят не только создатели в НИИ «Гамалеи», но и экспортеры — в РФПИ. После критических материалов, как например недавнее заявление Reuters, в редакцию «Фонтанки» из официальных структур регулярно приходят письма об участившихся информационных атаках на вакцину «Спутник», за которыми стоят западные конкуренты, не способные смириться с её высокой эффективностью.



«Вместо того, чтобы атаковать «Спутник», мы призываем западных производителей мНРК-вакцин рассмотреть возможность использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета», - предлагают в пресс-службе РФПИ.

Интерес экспортеров можно понять. Как писала «Фонтанка», по последним данным ФТС, только за 7 месяцев года из России на экспорт ушло вакцин на 690 млн долларов. Так что по итогам года, по самым скромным подсчетам, можно ожидать цифру около 1,1–1,2 млрд долларов. И даже если если вычесть поставки «обычных», не коронавирусных вакцин, выходит, что главный экспортный товар российских иммунологов — «Спутник V» — принесет небывалый миллиард долларов выручки.

Но пока главным дискриминатором «Спутника» на домашнем рынке выступают чиновники и врачи. Отсутствие четкой и регулярной статистики по проценту заболевших и умерших от коронавируса после вакцинации и регулярные истории с подделкой сертификатов прямо в поликлиниках самими медиками, как например в Первом меде, вряд ли получится решить только силами следственного комитета. Но метод диагностики заболевших, привитых «Спутником», вовсе вызывает у экспертов вопросы.



Эпидемиолог Антон Барчук, научный сотрудник Европейского университета, в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что в теории можно путем комбинации разных тестов на антитела попытаться выяснить, делал ли прививку человек.

«На практике это сомнительное мероприятие. Человек мог болеть этими аденовирусами. Да и зачем вся эта история — непонятно», - резюмировал специалист.

С ним согласен и эпидемиолог Василий Власов из НИУ ВШЭ

«Теоретически можно выявить какой-то спектр антител. Но люди могут вирус получить и без вакцины, - рассказал Власов. - Кто-то должен заплатить за разработку такого метода. И не факт, что его удастся разработать так, чтобы уверенно различать».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

