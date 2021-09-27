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Ничего личного — только наличные. Сколько Россия зарабатывает на своих вакцинах, даже без признания ВОЗ

Кто и на сколько покупает у России «Спутник»

Пока во Всемирной организации здравоохранения тянут с признанием «Спутника V», российские производители отлично зарабатывают на его продаже за рубеж и без этого. «Фонтанка» посмотрела, где за наши вакцины платят уже сейчас.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Поездка главы российского МИД Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН на прошлой неделе вызвала новую бурю эмоций по поводу признания российского «Спутника V» на уровне ВОЗ. Чуть ранее чиновники ВОЗ заявляли о приостановке процесса согласования вакцины, а глава разработавшего вакцину Центра Гамалеи Александр Гинцбург прямо сказал: все дело в конкуренции.

«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V"», — сказал Лавров 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

При этом он отметил, что даже в Европе уже есть страны, признавшие вакцину. Более того, они ее уже даже вовсю покупают. А с точки зрения бизнеса это даже важнее, чем чувство морального превосходства. В конце концов, как поехать в Европу и США без «правильной» вакцины, если уж очень сильно понадобится, всегда возможность найдется. А деньги зарабатываются по-другому.

Судя по статистике Федеральной таможенной службы, за весь 2020 год Россия, уже больше 100 лет известная во всем мире своей иммунологической школой, экспортировала разнообразных вакцин на 150 млн долларов. От краснухи, гепатита В и от многого другого. 100–150 миллионов — это обычный ежегодный объем экспорта. Однако в 2021 году, когда началось массовое производство отечественных вакцин от коронавируса, поставки резко пошли вверх.

Так, по последним данным ФТС, только за 7 месяцев года из России на экспорт ушло вакцин на 690 млн долларов. Так что по итогам года, по самым скромным подсчетам, можно ожидать цифру около 1,1–1,2 млрд долларов. Если вычесть поставки «обычных», не коронавирусных вакцин, выходит, что главный экспортный товар российских иммунологов — «Спутник V» — принесет около миллиарда долларов выручки.

Крупнейший рынок сбыта — Аргентина, Казахстан, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Мексика. Из европейских стран это Италия и Венгрия, а также Словакия и Сербия. Называть каждую из этих стран в чем-то сильно зависящей от воли Кремля язык не повернется. У каждой из них есть самый широкий выбор из множества представленных на мировом рынке вакцин, как одобренных в ВОЗ, так и не одобренных. И то, что в каждом конкретном случае выбор делается в пользу «Спутника», говорит о многом.

Разумеется, Россия продолжает поставлять и «старые» вакцины. Краснуха и гепатит В никуда в мире не деваются, даже в разгар коронавируса. Но ударным нашим товаром на мировом фармрынке становится именно «Спутник» — даже без всяких одобрений ВОЗ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Комментарии (7)

Guest1234
Италию с Сан-Марино перепутали в статье
Сергей Кириллов
Если вы думаете, что эти цифры - повод для гордости, то это, к сожалению, не так.
Вьетнам больше года пытался купить 20 млн доз вакцины. А наш доблестный Минпромторг может только языком чесать. Вакцины нет физически и поставить сможем до конца 2022 года. Очередь. Много заказов.
Вчера прошла новость, что во Вьетнаме построили свой завод по производству Спутника и будут делать 5 млн доз вакцины в день. Уже сделали пробную партию, проверяют, насколько получилось.

То есть вместо того, чтобы самим построить завод и зарабатывать на продаже вакцины, создавать рабочие места и технологичное производство, мы тупо продали технологию и теперь зарабатывают вьетнамцы.

Это - эталон неэффективного государственного управления. Именно за такое нужно сажать руководителей министерств и предприятий.
Danik
Это крутой бизнес!
У бизнеса нет совести!
А Вы хотите чтобы пандемия закончилась!?
А производители этого совсем не хотят!
Да и властям выгодно!
Пуганули, разогнали.
Отпустили, выбрались!)
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