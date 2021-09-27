Ничего личного — только наличные. Сколько Россия зарабатывает на своих вакцинах, даже без признания ВОЗ

Поездка главы российского МИД Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН на прошлой неделе вызвала новую бурю эмоций по поводу признания российского «Спутника V» на уровне ВОЗ. Чуть ранее чиновники ВОЗ заявляли о приостановке процесса согласования вакцины, а глава разработавшего вакцину Центра Гамалеи Александр Гинцбург прямо сказал: все дело в конкуренции .

«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V"», — сказал Лавров 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

При этом он отметил, что даже в Европе уже есть страны, признавшие вакцину. Более того, они ее уже даже вовсю покупают. А с точки зрения бизнеса это даже важнее, чем чувство морального превосходства. В конце концов, как поехать в Европу и США без «правильной» вакцины, если уж очень сильно понадобится, всегда возможность найдется. А деньги зарабатываются по-другому.



Судя по статистике Федеральной таможенной службы, за весь 2020 год Россия, уже больше 100 лет известная во всем мире своей иммунологической школой, экспортировала разнообразных вакцин на 150 млн долларов. От краснухи, гепатита В и от многого другого. 100–150 миллионов — это обычный ежегодный объем экспорта. Однако в 2021 году, когда началось массовое производство отечественных вакцин от коронавируса, поставки резко пошли вверх.

Так, по последним данным ФТС, только за 7 месяцев года из России на экспорт ушло вакцин на 690 млн долларов. Так что по итогам года, по самым скромным подсчетам, можно ожидать цифру около 1,1–1,2 млрд долларов. Если вычесть поставки «обычных», не коронавирусных вакцин, выходит, что главный экспортный товар российских иммунологов — «Спутник V» — принесет около миллиарда долларов выручки.