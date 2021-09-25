Лавров: Россия не приемлет попытки стран Запада дискриминировать «Спутник V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал страны Запада за попытки «ограничивать» российскую вакцину «Спутник V».



«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V"», — сказал Лавров 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.



Министр напомнил, что несколько стран Евросоюза уже зарегистрировали российские вакцины. Лавров призвал другие государства ЕС и НАТО последовать их примеру.

