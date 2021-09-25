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Лавров: Россия не приемлет попытки стран Запада дискриминировать «Спутник V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал страны Запада за попытки «ограничивать» российскую вакцину «Спутник V».

«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V"», — сказал Лавров 25 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

Министр напомнил, что несколько стран Евросоюза уже зарегистрировали российские вакцины. Лавров призвал другие государства ЕС и НАТО последовать их примеру.

Ранее глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проблемы с признанием «Спутника V» в мире связаны с конкуренцией на рынке вакцин. По его мнению, переговоры со Всемирной организацией здравоохранения на этот счет могут продлиться еще долго.

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Комментарии (10)

Редиска Здесь
Непризнание Спутника на Западе связано с неумением российских компаний работать на западных рынках. У западных фармацевтических компаний есть целые подразделения, которые занимаются исключительно вопросами получения всех этих разрешений. Там очень много тонкостей, и занимаются этим узкие специалисты. Видимо, у производителя Спутника нет таких специалистов. А у дилетантов не получается.
Pilat
Россия не приемлет....а чем будет подкреплено это заявление?
Или как обычно - просто сотрясение воздуха?
Skazochny
сказывается возраст... маразм, бред...
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