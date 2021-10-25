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Нерабочие дни начались в шести регионах России

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В понедельник, 25 октября, в Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской и Самарской областях, а также в Пермском крае начались нерабочие дни. Такое решение приняли местные власти. Выходные во всех субъектах РФ продлятся до 7 ноября включительно.

Напомним, в минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом региональным властям при необходимости было рекомендовано вводить этот режим уже с 23 октября.

В Петербурге «жесткий локдаун» объявили с 30 октября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни. Петербургский бизнес, в свою очередь, прокомментировал объявленный на начало ноября локдаун.

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