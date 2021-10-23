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«Ковикулы» переезжают в Ленобласть. 1500 школьников остались без петербургских лагерей на осенних каникулах

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»
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Комитет по образованию Петербурга приостановил работу детских лагерей отдыха накануне начала осенних школьных каникул. Распоряжение, опубликованное вечером в пятницу, 22 октября, касается загородных стационарных лагерей и городских лагерей дневного пребывания на базе школ, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Ленинградская область планов на отдых, в том числе детский, не меняет. Выезд в лагеря в другие регионы тоже не возбраняется.

Новость о том, что Смольный решил отменить детский отдых буквально за двое суток до начала школьных каникул, всколыхнула читателей «Фонтанки». В ЦОО «Молодежный» подтвердили, что распоряжение комитета — официальный документ, обязательный к исполнению. В комитете по образованию, в свою очередь, уточнили, что запрет коснется в общей сложности 12 стационарных и дневных лагерей — именно столько планировали принимать детей на осенних каникулах. Четыре из них — стационарные, расположенные в Курортном районе. Путевки в них, причем с использованием сертификатов на частичную оплату из бюджета города, приобрели родители 1 000 юных петербуржцев. Что же касается лагерей дневного пребывания на базе школ, то таких этой осенью в Петербурге планировалось открыть всего восемь. Там должны были проводить время, пока родители на работе, чуть больше 500 детей.

«В настоящее время ЦОО «Молодёжный» ведётся работа с руководителями организованных групп детей о переводе их на свободные места в лагеря Ленинградской области, — подчеркнули в комитете по образованию. — При этом полученный ранее сертификат будет действителен и для новой путевки».

Досуговые центры и частные организации, которые предлагали родителям различные детские программы на каникулы, будут работать в соответствии со 121-м постановлением. При этом власти официально еще не объявили о том, как будет выглядеть петербургский локдаун, но источники «Фонтанки» сообщают, что сценарий, скорее всего, будет московский — самый жесткий. Это вызвано в том числе и энтузиазмом жителей столицы, с которым они начали скупать билеты на «Сапсан», чтобы провести неожиданные «ковикулы» в культурной столице.

Летом, особенно в первую смену, спрос на программы дневного пребывания детей в Петербурге настолько велик, что школам приходится открывать до 150 таких лагерей. Но на осенних каникулах ситуация меняется, и даже в мирное, нековидное время таких лагерей организовывается немного.

Решение Смольного поставить детский отдых в черте города на паузу вызвано тяжелой эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 15 октября в Петербурге на удаленку в связи с заболеваемостью коронавирусом был переведен 151 класс, а спустя неделю, 22 октября, таких классов было уже 219. Рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних фиксируют и в городских детских стационарах. 20 октября детская городская клиническая больница № 5 констатировала, что таких пациентов стало почти в три раза больше, чем летом.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, комментируя ситуацию, подчеркнула, что в сложившейся ситуации «отмена работы лагерей — абсолютно логичный ход».

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

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Комментарии (5)

тов
В этих лагерях только вши и соседний с вашим ребенок может легко с ВИЧ-инфекцией оказаться, а вы и знать не будете - закон запрещает разглашать медицинскую информацию.
VKuser199962806
Никто никуда не переезжает.Дрозденко закрыл Ленобласть Вместо занятий спортом , дети Питера и ЛО. Будут пить газировку, играть в компьютер и шляться по улицам.Из разрешенного без ограничений - церковь.
angel of death
пускай родители "наслаждаются" временем, проведённым со своими чадами... ведь как орать на каждом углу про то, что это всем надо - они горазды, а как время доходит до совместного времяприпровождения сроком на 2 недели - так что-то криков радостных не слышно =)))))
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