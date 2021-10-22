«Объявили вечером пятницы за два дня до заезда». В Петербурге перед каникулами закрыли детские лагеря из-за коронавируса

Как рассказал «Фонтанке» читатель, объявление вышло за два дня до предполагаемого заезда в учреждения. В ЦОО «Молодежный» нашему изданию подтвердили, что распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга поступило вечером в пятницу, 22 октября, и является официальным документом. «Распоряжение касается только лагерей, расположенных на территории города, — подчеркнули в Центре организации отдыха. — Стационарных лагерей в нашем реестре всего 14, принимать детей на осенних каникулах планировали менее 10. Родителям будут возвращены деньги за выкупленные путевки. Информации о приостановке деятельности детских лагерей на территории Ленинградской области пока не поступало». Постановление также закрывает детские лагеря дневного пребывания на базе школ. Летом 2021 года в 18 районах Петербурга работали 125 таких лагерей, они планировали выдать более 22 тысяч путевок для детей. В комитете по образованию свой приказ пока не прокомментировали.

В Ленинградской области лагеря собираются принимать детей, как и планировали. «Распоряжение касается только лагерей в Санкт-Петербурге, остальные дети (чьи родители приобрели путевки в оздоровительные учреждения соседнего региона. — Прим. ред.) едут в лагеря Ленинградской области», — сообщила «Фонтанке» Надежда Сухолапова, президент ассоциации «Взрослые и дети», созданной на базе существовавшего на протяжении многих лет Клуба начальников пионерских лагерей.

Ранее Минпросвещения порекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября. В случае крайней необходимости ведомство полагает возможным организовать работу дежурных групп для учеников начальных классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

