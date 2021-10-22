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«Объявили вечером пятницы за два дня до заезда». В Петербурге перед каникулами закрыли детские лагеря из-за коронавируса

В Петербурге на время осенних каникул закрывают детские лагеря

Комитет по образованию Петербурга приостановил работу детских лагерей на время осенних каникул из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Сообщение об этом вечером 22 октября опубликовал подведомственный комитету центр оздоровления и отдыха «Молодежный».

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Как рассказал «Фонтанке» читатель, объявление вышло за два дня до предполагаемого заезда в учреждения. В ЦОО «Молодежный» нашему изданию подтвердили, что распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга поступило вечером в пятницу, 22 октября, и является официальным документом. «Распоряжение касается только лагерей, расположенных на территории города, — подчеркнули в Центре организации отдыха. — Стационарных лагерей в нашем реестре всего 14, принимать детей на осенних каникулах планировали менее 10. Родителям будут возвращены деньги за выкупленные путевки. Информации о приостановке деятельности детских лагерей на территории Ленинградской области пока не поступало». Постановление также закрывает детские лагеря дневного пребывания на базе школ. Летом 2021 года в 18 районах Петербурга работали 125 таких лагерей, они планировали выдать более 22 тысяч путевок для детей. В комитете по образованию свой приказ пока не прокомментировали.

В Ленинградской области лагеря собираются принимать детей, как и планировали. «Распоряжение касается только лагерей в Санкт-Петербурге, остальные дети (чьи родители приобрели путевки в оздоровительные учреждения соседнего региона. — Прим. ред.) едут в лагеря Ленинградской области», — сообщила «Фонтанке» Надежда Сухолапова, президент ассоциации «Взрослые и дети», созданной на базе существовавшего на протяжении многих лет Клуба начальников пионерских лагерей.

Ранее Минпросвещения порекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября. В случае крайней необходимости ведомство полагает возможным организовать работу дежурных групп для учеников начальных классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

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Комментарии (4)

пазузу
а до этого этот гадский вирус лагеря обходил девятой дорогой. вывода два:
- команды нет его увидеть летом
-павлины говоришь?...
266409120
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На да.нный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Garret
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