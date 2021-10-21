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Школам посоветовали ввести каникулы во время нерабочей недели. Для учеников из «началки» могут организовать работу дежурных групп

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах во время нерабочей недели

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Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября. В случае крайней необходимости ведомство полагает возможным организовать работу дежурных групп для учеников начальных классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

«Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Эти установки доведены до всех регионов», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, чей комментарий 21 октября появился в пресс-релизе на сайте федерального органа.

«Фонтанка» писала, что в Минпросвещения России готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября свободными от учебы и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику.

Накануне, 20 октября, президент России Владимир Путин одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября.

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