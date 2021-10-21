Школам посоветовали ввести каникулы во время нерабочей недели. Для учеников из «началки» могут организовать работу дежурных групп

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября. В случае крайней необходимости ведомство полагает возможным организовать работу дежурных групп для учеников начальных классов со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.



«Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Эти установки доведены до всех регионов», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, чей комментарий 21 октября появился в пресс-релизе на сайте федерального органа.

