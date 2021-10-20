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В главной инфекционной детской больнице Петербурга в три раза выросло число ребят с коронавирусом

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Главный детский инфекционный стационар Петербурга — детская городская клиническая больница № 5 — зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Таких пациентов, по сравнению с летом, стало почти в три раза больше, сообщила главный врач Людмила Исанкина.

«Сейчас наблюдаем рост заболевания коронавирусной инфекцией. Если летом у нас находилось на лечении пациентов с диагнозом COVID-19 где-то порядка 40, то на сегодняшний день их 117, — рассказала Исанкина в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 октября. — Дети, безусловно, болеют чуть чаще, процентов на 10 по сравнению с прошлым годом, стали болеть с проявлением пневмонии».

По ее словам, дети попадают и в реанимацию. Но число таких случаев резко не увеличивается. Например, за 2020 год через отделение реанимации больницы Филатова прошло 90 детей, а за период с 1 января по 30 сентября 2021-го — 81 ребенок.

В первой половине октября читатели «Фонтанки» впервые за всё время пандемии в Петербурге заметили очередь из карет скорой помощи у приемного покоя детского стационара.

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