В главной инфекционной детской больнице Петербурга в три раза выросло число ребят с коронавирусом

Главный детский инфекционный стационар Петербурга — детская городская клиническая больница № 5 — зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Таких пациентов, по сравнению с летом, стало почти в три раза больше, сообщила главный врач Людмила Исанкина.



«Сейчас наблюдаем рост заболевания коронавирусной инфекцией. Если летом у нас находилось на лечении пациентов с диагнозом COVID-19 где-то порядка 40, то на сегодняшний день их 117, — рассказала Исанкина в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 октября. — Дети, безусловно, болеют чуть чаще, процентов на 10 по сравнению с прошлым годом, стали болеть с проявлением пневмонии».

