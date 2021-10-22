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«Вашего новенького надо изнасиловать». В новой комедии ТНТ о тюрьме пошутили про пытки

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В трейлере ситкома «Исправление и наказание» от ТНТ прозвучала шутка про изнасилование в колонии. На это 22 октября обратило внимание издание «Медуза»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

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«Замечательно! Вашего новенького надо изнасиловать», — говорит героиня Анны Михалковой заключенному, после чего начинается заставка.

Сериал позиционируется как «первый тюремный ситком на российском телевидении». Продюсер Ямур Гильмутдинов говорил, что ФСИН консультировала создателей.

4 октября проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

*Средство массовой информации, признанное Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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Комментарии (2)

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Пошутили и пошутили. Шутить над проблемами общества и власти это нормально, это называется сатира.
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