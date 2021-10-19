Водитель в Петербурге решил отучить велосипедистов ездить по дороге. Конфликт закончился аварией и рукопожатием

Велосипедисты и автомобилист не поделили набережную в центре Петербурга. Конфликт едва не перерос в драку, но вулкан дорожных страстей удалось потушить.
Как рассказал «Фонтанке» один из участников конфликта, 18 октября он с другом отправился на велопрогулку. Они ехали по Дворцовой набережной, как положено, в правом ряду. Водитель «Лады» 99-й модели, которую они опередили незадолго до этого, подрезал ехавшего первым друга и остановился. Со слов мужчины, бампер машины прошел в миллиметрах от переднего колеса его велосипеда.
Опасный момент попал на видео второго велосипедиста, и он поделился им в соцсетях. Почти наезд на друга разозлил молодого человека, и он на эмоциях отломал машине зеркало. «Вильнув влево, меня сбивают», — комментирует он дальнейшие события на видео. Выходит водитель «Лады», и разговор на повышенных тонах грозит перейти в драку, но тот самый друг выступает в качестве «рефери», не давая конфликту разгореться. Тут водитель, наконец, высказывает свою претензию, побудившую его включить «учителя» на дороге. Она весьма обескураживает: «Вы по дороге ездите».
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Завершилась ситуация тоже нетипично — миром. После словесной перепалки подрезанный «учителем» парень отвел того в сторонку и объяснил, к каким последствиям мог привести его маневр, если бы не получилось избежать столкновения. Водитель посмотрел на велосипедиста, на валявшийся на набережной велосипед, после чего протянул руку для рукопожатия и извинился. На этом конфликт был исчерпан.