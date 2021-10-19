Водитель в Петербурге решил отучить велосипедистов ездить по дороге. Конфликт закончился аварией и рукопожатием

Велосипедисты и автомобилист не поделили набережную в центре Петербурга. Конфликт едва не перерос в драку, но вулкан дорожных страстей удалось потушить.

Как рассказал «Фонтанке» один из участников конфликта, 18 октября он с другом отправился на велопрогулку. Они ехали по Дворцовой набережной, как положено, в правом ряду. Водитель «Лады» 99-й модели, которую они опередили незадолго до этого, подрезал ехавшего первым друга и остановился. Со слов мужчины, бампер машины прошел в миллиметрах от переднего колеса его велосипеда.