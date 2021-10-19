«Зачем издеваетесь над людьми?» Лукашенко прокомментировал идею насильственной вакцинации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не напрягать» людей принудительной вакцинацией. Об этом 19 октября сообщает «Белта».

По его словам, коронавирус с многочисленными мутациями и новыми штаммами является реальной угрозой для всех стран, но принудительная вакцинация и штрафы за отсутствие масок — это уже слишком. «Вы зачем издеваетесь над людьми?» — добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер уверен, что вакцинироваться всё-таки нужно.

Накануне в республике приостановили оказание всей плановой медпомощи из-за COVID-19. Белорусы остались без диспансеризации, реабилитации, физиотерапии и бесплатных стоматологов.