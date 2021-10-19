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«Зачем издеваетесь над людьми?» Лукашенко прокомментировал идею насильственной вакцинации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не напрягать» людей принудительной вакцинацией. Об этом 19 октября сообщает «Белта».

По его словам, коронавирус с многочисленными мутациями и новыми штаммами является реальной угрозой для всех стран, но принудительная вакцинация и штрафы за отсутствие масок — это уже слишком. «Вы зачем издеваетесь над людьми?» — добавил Лукашенко.

При этом белорусский лидер уверен, что вакцинироваться всё-таки нужно.

Накануне в республике приостановили оказание всей плановой медпомощи из-за COVID-19. Белорусы остались без диспансеризации, реабилитации, физиотерапии и бесплатных стоматологов.

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Комментарии (3)

266378991
С 1918 по 1920 год "испанка" выкосила миллионы людей, "пандемия гуляла по планете до весны 1919 года, когда начала постепенно затухать. А летом 1919 года уже не было зафиксировано ни одного случая заболевания – выработался популяционный иммунитет к «испанскому гриппу»..."
Mikkä Karhunen
умные мысли у этого Лукашенко проскакивают
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