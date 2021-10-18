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Когда баня и водка не помогают. В Белоруссии останавливают оказание всей плановой медпомощи из-за COVID-19

Оказание плановой медпомощи приостанавливается в Белоруссии

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Минздрав Белоруссии принял решение временно приостановить оказание всей плановой медицинской помощи в республике. Об этом 18 октября сообщается в приказе на сайте ведомства.

В частности, белорусы остались без диспансеризации, реабилитации, физиотерапевтических процедур, плановой стоматологической помощи и так далее. Решение продиктовано «совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

Белоруссия в начале пандемии была одной из немногих европейских стран, которые не стали вводить жесткие ограничения. Например, в республике не приостановили чемпионат по футболу и провели парад Победы 9 Мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что если бы белорусы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ», то потеряли бы страну. В июле 2020-го белорусский лидер даже констатировал победу над COVID-19. В борьбе с вирусом Лукашенко рекомендовал баню, водку и чистые руки.

Осенью 2021 года страна в очередной раз столкнулась с новой волной. Сейчас в республике ежедневно выявляют около 2000 случаев.

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Комментарии (8)

nuga
Батька стал вакцинировать Спутником и закономерно пошел рост.Попова сказала,что привитые заразны,а непривитые-стерильные люди
lenaF
Там не только плановую медпомощь останавливают — там теперь, пишут, останавливают общественный транспорт (кроме метро), если в нем находится пассажир без маски. Мне коллега фотографию из минского автобуса прислала — я вообще не поверила, что это из Беларуси: решила, что она меня разыгрывает.
Noisymouse
Плановую, может, остановили, а санатории в Беларуси как принимали наших за денежку, так и принимают.
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