Когда баня и водка не помогают. В Белоруссии останавливают оказание всей плановой медпомощи из-за COVID-19

Минздрав Белоруссии принял решение временно приостановить оказание всей плановой медицинской помощи в республике. Об этом 18 октября сообщается в приказе на сайте ведомства.



В частности, белорусы остались без диспансеризации, реабилитации, физиотерапевтических процедур, плановой стоматологической помощи и так далее. Решение продиктовано «совершенствованием оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».



Белоруссия в начале пандемии была одной из немногих европейских стран, которые не стали вводить жесткие ограничения. Например, в республике не приостановили чемпионат по футболу и провели парад Победы 9 Мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что если бы белорусы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ», то потеряли бы страну. В июле 2020-го белорусский лидер даже констатировал победу над COVID-19. В борьбе с вирусом Лукашенко рекомендовал баню, водку и чистые руки.



Осенью 2021 года страна в очередной раз столкнулась с новой волной. Сейчас в республике ежедневно выявляют около 2000 случаев.

