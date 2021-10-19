В доме Мурузи опять недосчитались стен. Архитектурный памятник переживает новую перепланировку

В квартире на последнем этаже многострадального дома Мурузи на Литейном проспекте, 24, ведутся масштабные работы. Представитель владельца утверждает, что это просто укрепление перекрытий, которое обязал выполнить суд. Жильцы считают, что одновременно идут работы по перепланировке и частичным сносом несущих стен и опасаются, как бы что не рухнуло. И как бы чердак случайно не стал потом частью квартиры.

Обитатели дома Мурузи насторожились после того, как в аварийной квартире №9 на последнем этаже начались масштабные ремонтные работы. «Недавно начались работы. Вижу картину: стоят два человека и долбят среднюю капитальную стену: один перфоратором, другой молотком. Говорю: «А вы что делаете?» Ниже в этой стене есть трещины. Прораб мне показывает: «А мы расширяем проемы». Один 3,36 метра, а другой проем более 2 метров. Это в несущих стенах», — рассказала «Фонтанке» глава совета дома Ксения Яковлева.



Обитатели боятся, что проводимые работы пошатнут весь дом. На внешней несущей стене здания уже есть трещина, ее нашли в 2019 году во время капремонта фасада. Трещина была сквозная, и вела как раз в квартиру №9. «Тогда специальными строительными шпильками стянули стену по трем этажам. И заливали трещины специальными растворами», — вспоминает Ксения.

Жильцы начали писать и звонить в ЖКС и межведомственную комиссию, которая отвечает за согласование перепланировок. В итоге 12 октября Жилкомсервис №1 Центрального района выдал предписание до 22 октября приостановить работы капитального характера. Обитатели по-прежнему видят ремонтников, представитель собственника Тимур Мухаметзянов заявил, что работы ведутся, но некапитальные.

Глава совета дома пояснила, что первоначально внимание эта квартира привлекла еще четыре года назад: «В 2017 году они начали выпиливать балки. Жильцы увидели, стали звонить на горячие линии везде, писать заявления, была прокуратура, КГИОП и ЖКС».

В конце 2017 года Жилкомсервис №1 Центрального района подал иск к владельцам квартиры №9 и расположенной под ней квартиры №7. Из решения суда следует: внеплановая проверка обнаружила, что между этими квартирами и чердаком «демонтированы межэтажные перекрытия, имеются следы выполнения капитального характера». И хозяевам направили предписание немедленно приостановить капитальные работы «в связи с опасностью и угрозой для жизни жильцов многоквартирного дома». Работы не были ни с кем согласованы, и ЖКС потребовал привести межэтажные перекрытия в первоначальный вид.



В 2017 году квартиру №9 площадью более 250 квадратных метров, согласно выписке из Росреестра, выкупил Илья Ливашвили. Человек с аналогичными ФИО в 2017 году был заявлен на юридический форум в качестве спикера — исполнительного директора Газпромбанк Private Banking. Сейчас его полный тезка фигурирует в банке данных исполнительных производств, правда, сумма долга и причины его возникновения не указаны.

Ранее доли в этой квартире частично принадлежали городу и ООО «Петербургстрой», той самой компании, на которую в 2007 году возложили вину за ухудшение состояния дома Мурузи из-за соседней стройки и которая частично расселяла жильцов.

Зданию за последние пятнадцать лет пришлось много пережить. Сначала дом начал разрушаться после сноса соседнего и вырытого котлована, потом в 2019 году в одной из квартир, которая на тот момент принадлежала отцу теперь уже бывшего главы комитета по природопользованию, проводили несогласованную перепланировку. Потом в доме не без скандала открыли музей Иосифа Бродского.



«Техзаключение нам сказало, что балки, то есть перекрытие чердачное и межквартирное между 7 и 9 квартирами в неработоспособном состоянии. То есть аварийное. Естественно, собственник со своей стороны решил заменить перекрытия. Мы начали это делать», — сказал Мухаметзхянов. Правда, в фрагментах техзадания, которые он направил «Фонтанке», состояние перекрытий характеризуется как предаварийное.

«Сейчас мы уже смонтировали и залили перекрытия между 7 и 9 квартирой, начали восстанавливать чердачное перекрытие, и когда начали готовить гнезда под балки чердачного перекрытия по этой центральной стене, там просто, понимаете, кирпич руками вытаскивается! Мне прораб об этом доложил, конструктор выпустил авторский лист к проекту, нам сказала разобрать перемычки и часть стены с сохранением кирпича», — заявил он и добавил, что на монтаж чердачного перекрытия нужен еще месяц-полтора.

Ксения и ее соседи опасаются, что в итоге чердак может «прирасти» к квартире на последнем этаже и превратиться из общедомового имущества в мансарду. Мухаметзянов заявил, что предположения жильцов о готовящемся захвате чердака якобы не соответствует действительности. «Эта информация высосана из пальца, она додумана», — заявил он.



Подозрения обитателей дома Мурузи о будущем чердака, в том числе, основано и на том, что на объект периодически приходит предприниматель Родион Купер. В 2014 году он стал героем «мансардного скандала» с переоборудованием чердака в доме на улице Восстания, 13. Этот бизнесмен, к слову, активно выступал за реконструкцию чердаков под предлогом привлечения инвестиций для приведения в порядок парадных в историческом центре.

Мухаметзянов заявил, что Купер является его партнером, и отношение к объекту него косвенное. Но ответил довольно уклончиво. «На этом объекте он не задействован, исключительно наблюдает за соблюдением наших интересов, косвенно». Дозвониться до самого Купера не удалось, его телефон был выключен.

В комитете по охране памятников редакции рассказали, что в феврале 2021 года КГИОП выдал подрядной организации ООО «Возрождение» разрешение на проведение работ по приспособлению для современного использования квартиры № 9 объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом князя А.Д. Мурузи» в части перепланировки. Срок действия документа — до 1 декабря 2022 года. Проект согласовали еще в 2018 году. «В составе согласованной проектной документации была представлена рабочая документация по устранению аварийности в пределах квартиры № 9 по результатам обследования технического состояния», — пояснили в комитете.



В ближайшее время сотрудники КГИОП планируют выйти на адрес лично, чтобы проверить, соответствуют ли проводимые работы требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.

По мнению представителя Ливашвили, согласие собственников для замены перекрытий не требуется, хотя суд в 2018 году посчитал иначе, указав, что «межэтажные перекрытия безусловно относятся к общему имущество многоквартирного дома», поэтому на работы по их демонтажу необходимо получение согласия всех собственников.

Представитель владельца заявил, что есть два отдельных вида работ: восстановление перекрытий, которое обязал провести суд, и для которого достаточно разрешения КГИОП, и перепланировка, которая якобы сейчас еще не начата и проект которой еще только подан в межведомственную комиссию, но не согласован ей.

В Градостроительном кодексе есть определение реконструкции объектов капитального строительства. К таким работам относится и «замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов». В случае, если речь идет о реконструкции, необходимо получить разрешение на строительство от Госсстройнадзора. Мухаметзянов считает, что замена перекрытий подпадает под определение «отдельных элементов», и согласования ГАСН якобы не требует.

