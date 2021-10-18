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Максим Мейксин приступил к работе в качестве вице-губернатора Петербурга

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Экс-глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин впервые принял участие в рабочем совещании главы города Александра Беглова с членами городского правительства в качестве вице-губернатора. На прошлой неделе депутаты ЗакСа согласовали его кандидатуру.

«Максим Семенович Мейксин обладает большим опытом работы на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. На протяжении шести лет он возглавлял комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. С 2019 года возглавлял администрацию Центрального района. Поздравляю Максима Семеновича с назначением на пост вице-губернатора», — процитировали Александра Беглова в пресс-службе Смольного 18 октября.

Мейксин будет координировать деятельность комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики; по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; комитета территориального развития, а также отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга.

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Комментарии (2)

кимыч
очередной кровосос. Антропологическая катастрофа на лице
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