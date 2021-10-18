«Тануки» продолжает борьбу с «Мужским государством»*. Сеть планирует вернуть убытки

Точные цифры бизнесмен не назвал — сослался на коммерческую тайну. По его словам, «Тануки» потеряла часть выручки в конце августа, когда «Мужское государство» атаковало сеть из-за рекламы с темнокожими моделями и постов с радужным флагом.

Сеть ресторанов «Тануки» готовит иски против «Мужского государства»*, признанного 18 октября экстремистской организацией, запрещенной в России . В компании надеются взыскать все убытки, возникшие из-за травли «МГ», сообщает Forbes Russia со ссылкой на главу «Тануки» Александра Орлова.

Ранее сообщалось, что канал «Мужского государства» был заблокирован в Telegram. Канал основателя организации Позднякова был также заблокирован на YouTube.



Аккаунты «Мужского государства» во «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».



На деятельность «МГ» обращали внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что полиция должна реагировать, если «Мужское государство» нарушает закон.

*Запрещенная в России экстремистская организация.