FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Тануки» продолжает борьбу с «Мужским государством»*. Сеть планирует вернуть убытки

Сеть «Тануки» хочет взыскать все убытки с «Мужского государства»*

2
Печать

Сеть ресторанов «Тануки» готовит иски против «Мужского государства»*, признанного 18 октября экстремистской организацией, запрещенной в России. В компании надеются взыскать все убытки, возникшие из-за травли «МГ», сообщает Forbes Russia со ссылкой на главу «Тануки» Александра Орлова.

Точные цифры бизнесмен не назвал — сослался на коммерческую тайну. По его словам, «Тануки» потеряла часть выручки в конце августа, когда «Мужское государство» атаковало сеть из-за рекламы с темнокожими моделями и постов с радужным флагом.

Ранее сообщалось, что канал «Мужского государства» был заблокирован в Telegram. Канал основателя организации Позднякова был также заблокирован на YouTube.

Аккаунты «Мужского государства» во «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».

На деятельность «МГ» обращали внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что полиция должна реагировать, если «Мужское государство» нарушает закон.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Andrew_SWH
Почему? Хорошая реклама получилась.
asgard
Тануки так оскандалилось что даже те кто о них ничего не знал теперь знают. Только реклама со знаком -
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний