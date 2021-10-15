В Тюменской области в мусор выкинули живых щенков. Их чудом спасли от пресса

Целый выводок щенков едва не погиб под прессом в кузове мусоровоза в Тюменской области. Работавшие на нем мужчины чудом успели заметить малышей.

Как сообщает 15 октября пресс-служба «Тюменского экологического объединения», инцидент произошел в Юргинском районе. Кто-то засунул недавно родившихся щенков в пакет и выкинул в мусорный контейнер. Пока содержимое контейнера не выгрузили в мусоровоз, малыши никак себя не проявляли, и начали жалобно скулить лишь за секунды до включения пресса. Чудом работники спецтехники, уже собиравшиеся запустить прессование отходов, услышали писк и успели остановиться.

Шокированные мужчины отыскали и выкопали щенков из кучи отходов и отнесли к собаке, которая, возможно, их и родила. Собака находилась на цепи у дома рядом с местом, где выгружали контейнер. «Вот, пожалуйста. Что происходит и что за люди! Вот он, этот дом, вот она, эта собака. Просим разобраться, уже надоело», — комментирует на видео один из работников.

Автор: Ася Шадрина / YouTube