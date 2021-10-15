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Пистолет как аргумент в пробке. «Обочечник» на Мурманском шоссе достал оружие, когда его не пустили в ряд

Водитель Land Cruiser в пробке на Мурманском шоссе требовал пропустить пистолетом

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На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти утром 15 октября встретились принципиальный «учитель» и вооруженный обочечник. Конфликт попал на видео.

Как сообщает портал «Мегаполис», инцидент произошел на 21-м километре Мурманского шоссе, в пробке из-за дорожного ремонта в районе Разметелево. Со слов очевидца, мужчина на черном Toyota Land Cruiser с «красивыми» мурманскими номерами пытался объехать затор по обочине, но водителю серого Honda Jazz это не понравилось, и он зажал торопыгу, не выпуская его с обочины. На это водитель «Ленд Крузера» решил прибегнуть к железному аргументу: достал оружие и стал угрожать оппоненту «стволом» из окна.

Чем закончился конфликт и оказался ли аргумент весомым для принципиального водителя «Хонды», на видео не попало.

Отметим, что из-за дорожных работ на Мурманском шоссе в районе Разметелево даже днем наблюдается пробка. По данным «Яндекса», сейчас затор в сторону Петербурга тянется почти на 2 километра.

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Комментарии (1)

Dadaland
"Учитель" на дороге - это совсем про другое. В данном случае водитель Хонды просто соблюдает ПДД.
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