Бегуны перекроют дорогу из Пушкина в центр Петербурга и пустят в объезд трамваи и троллейбусы

В воскресенье, 17 октября в Петербурге пройдет традиционный 94-й легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». Ради него будут перекрывать дороги, а наземный общественный транспорт в центре города пустят в объезд, сообщает 15 октября пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».



По информации комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением пробега будут перекрывать движение транспорта: