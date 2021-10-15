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Бегуны перекроют дорогу из Пушкина в центр Петербурга и пустят в объезд трамваи и троллейбусы

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В воскресенье, 17 октября в Петербурге пройдет традиционный 94-й легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». Ради него будут перекрывать дороги, а наземный общественный транспорт в центре города пустят в объезд, сообщает 15 октября пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

По информации комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением пробега будут перекрывать движение транспорта:

  • с 6:00 до 10:00 — по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы;
  • с 7:20 до 9:10 — по Железнодорожной улице от Новодеревенской улицы до Привокзальной площади и по Софийскому бульвару в границах Привокзальной площади;
  • с 8:30 до 9:45 — по Софийскому бульвару от Привокзальной площади до Октябрьского бульвара, Октябрьскому бульвару от Софийского бульвара до Конюшенной улицы, Конюшенной улице от Октябрьского бульвара до Пушкинской улицы, Пушкинской улице от Конюшенной улицы до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе, Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару;
  • с 8:45 до 10:35 — по Петербургскому шоссе в направлении от Детскосельского бульвара к Пулковскому шоссе;
  • с 9:20 до 11:05 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от Петербургского шоссе к КАД;
  • с 9:30 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Пулковского шоссе в направлении от КАД к площади Победы, двум крайним левым полосам площади Победы от Пулковского шоссе к Московскому проспекту и двум крайним левым полосам Московского проспекта от площади Победы к Бассейной улице и от Благодатной улицы к набережной Обводного канала;
  • с 9:30 до 10:45 — по Московскому проспекту от Бассейной улицы к набережной Обводного канала;
  • с 10:45 до 12:40 — по двум крайним левым полосам Московского проспекта в направлении от Бассейной улицы к Благодатной улице;
  • с 10:00 до 12:45 — по Московскому проспекту от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки;
  • с 10:00 до 13:00 — по нечетной стороне набережной Фонтанки от Московского проспекта до Невского проспекта;
  • с 10:15 до 13:00 — по Невскому проспекту в направлении от набережной Фонтанки к Дворцовому проезду и Дворцовому проезду от Невского проспекта к Дворцовому мосту.
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«Горэлектротранс» предупреждает, что с 9:30 до 13:00 будет закрыто трамвайное и троллейбусное движение по Московскому и Невскому проспектам от набережной реки Фонтанки до Дворцовой площади. Будут закрыты трамвайные маршруты №3 и № 29 и троллейбусные маршруты №15 и №17. Трамваи №№ 16, 43 и 45 проследуют по измененным маршрутам, трассу трамвая №6 поменяют на более короткий период — с 8:00 до 11:10. В объезд пустят троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45 и 47. Посмотреть измененные трассы маршрутов можно на сайте и в соцсетях «Горэлектротранса».

Старейший в России легкоатлетический пробег Пушкин — Санкт-Петербург должен был состояться еще 5 сентября, однако его перенесли из-за коронавируса. В начале октября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что забег все-таки согласовали. В беговой сезон в Петербурге удалось провести несколько других мероприятий. В частности, в мае состоялся «ЗСД Фонтанка Фест», а в августе в городе разрешили провести полумарафон «Северная столица».

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Комментарии (3)

sha_5e4d8c662c249
Масочку и перчатки пусть не забудут.
KED
Какой марафон во времена когда локдаун послезавтра???
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