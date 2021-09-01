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Старейший в России легкоатлетический пробег Пушкин — Санкт-Петербург перенесли из-за коронавируса

Ежегодный забег Пушкин — Санкт-Петербург перенесён из-за COVID-19

Организаторы объявили о переносе 94-го традиционного пробега Пушкин — Санкт-Петербург, который должен был состояться 5 сентября.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями городских властей мы вынуждены перенести забег», — говорится 1 сентября в заявлении организаторов.

По их словам, готовность к мероприятию была 100%. Новой датой спортивного события станет 17 октября.

Организаторы пообещали вернуть деньги тем, кто не сможет принять участие.

В беговой сезон в Петербурге всё-таки удалось провести несколько других забегов. В частности, в мае состоялся «ЗСД Фонтанка Фест», а в августе в городе разрешили провести полумарафон «Северная столица». При этом перенос событий — не редкость в эпоху пандемии. Так, Московский полумарафон переносили уже два раза за год.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Забег надо было устраивать между Пушкиным и Павловском.. воздух чище и меньше людей в пробки попадает..
f0ntan
Зато пробки на дороге не будет
Павел Михайлов
Это вам не на Пасху сходняк устраивать. Тут короновирус свирепствует на свежем воздухе!
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