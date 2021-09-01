Организаторы объявили о переносе 94-го традиционного пробега Пушкин — Санкт-Петербург, который должен был состояться 5 сентября.
«В связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями городских властей мы вынуждены перенести забег», — говорится 1 сентября в заявлении организаторов.
По их словам, готовность к мероприятию была 100%. Новой датой спортивного события станет 17 октября.
Организаторы пообещали вернуть деньги тем, кто не сможет принять участие.
В беговой сезон в Петербурге всё-таки удалось провести несколько других забегов. В частности, в мае состоялся «ЗСД Фонтанка Фест», а в августе в городе разрешили провести полумарафон «Северная столица». При этом перенос событий — не редкость в эпоху пандемии. Так, Московский полумарафон переносили уже два раза за год.