Большинство ограничений начали действовать с 8 утра. Дольше всего в воскресенье движение прекращено по Дворцовой площади, а также Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки. Там нельзя будет проехать до 23:00.
Университетская набережная недоступна до 12:00, Благовещенский мост и площадь Труда — до 12:15. Исаакиевская площадь перекрыта до 12:35, Сенатская — до 12:55. Движение по Адмиралтейской набережной возобновят в 13:00.
Помимо этого, до 13:00 будет перекрыто движение по Благовещенскому, Дворцовому, Биржевому и Троицкому мостам.
На протяжении всего воскресенья запрещено парковаться на десятках дорог. В частности, не получится оставить транспорт возле Исаакиевской площади, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, Биржевой площади, Университетской и Мытнинской набережных.
Полный список ограничений указан на сайте правительства Петербурга. Также 8 августа частично изменены маршруты общественного транспорта.
Несмотря на это, на дорогах города, согласно сервису «Яндекс.Пробки», свободно. К 12 часам дня загруженность оценивается в два балла.
А пока спортсмены проходят дистанцию, по дороге их подбадривают горожане. В частности, на пути следования бегунов мужчина развлекает их игрой на волынке. Отметим, комментарий к видео является авторским и не отражает позицию редакции.