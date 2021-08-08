Большинство ограничений начали действовать с 8 утра. Дольше всего в воскресенье движение прекращено по Дворцовой площади, а также Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки. Там нельзя будет проехать до 23:00.



Университетская набережная недоступна до 12:00, Благовещенский мост и площадь Труда — до 12:15. Исаакиевская площадь перекрыта до 12:35, Сенатская — до 12:55. Движение по Адмиралтейской набережной возобновят в 13:00.



Помимо этого, до 13:00 будет перекрыто движение по Благовещенскому, Дворцовому, Биржевому и Троицкому мостам.