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Из-за полумарафона в центре Петербурга ограничили движение. Бегунов подбадривает волынка

В центре Петербурга ограничено движение из-за полумарафона «Северная столица»

Движение в центре Петербурга частично ограничено из-за проведения полумарафона «Северная столица». Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Большинство ограничений начали действовать с 8 утра. Дольше всего в воскресенье движение прекращено по Дворцовой площади, а также Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки. Там нельзя будет проехать до 23:00.

Университетская набережная недоступна до 12:00, Благовещенский мост и площадь Труда — до 12:15. Исаакиевская площадь перекрыта до 12:35, Сенатская — до 12:55. Движение по Адмиралтейской набережной возобновят в 13:00.

Помимо этого, до 13:00 будет перекрыто движение по Благовещенскому, Дворцовому, Биржевому и Троицкому мостам.

Фото: Комитет по транспорту
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На протяжении всего воскресенья запрещено парковаться на десятках дорог. В частности, не получится оставить транспорт возле Исаакиевской площади, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, Биржевой площади, Университетской и Мытнинской набережных.

Полный список ограничений указан на сайте правительства Петербурга. Также 8 августа частично изменены маршруты общественного транспорта.

Несмотря на это, на дорогах города, согласно сервису «Яндекс.Пробки», свободно. К 12 часам дня загруженность оценивается в два балла.

Фото: Яндекс.Пробки
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А пока спортсмены проходят дистанцию, по дороге их подбадривают горожане. В частности, на пути следования бегунов мужчина развлекает их игрой на волынке. Отметим, комментарий к видео является авторским и не отражает позицию редакции.

Фото: Комитет по транспорту
Фото: Яндекс.Пробки

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Комментарии (13)

Skazochny
полумарафон в полукедах
lexandr_5e4ce78957e84
хорошо, что мужичек для развлечения волынку принес, а не волыну
aaignat
Это полная задница с движением в центре. Я утром полчаса на ваське крутился, чтобы выехать с острова на работу. Что с движением скорых и спасателей, кто-то продумал их маршруты? Почему нельзя бегать на крестовском или в сосновке?
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