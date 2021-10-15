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Петербургские перевозчики отчитались о вакцинации 80% сотрудников. Считали по формуле Смольного

Предприятия транспортной отрасли Петербурга обеспечили вакцинацию 80% сотрудников

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Предприятия, задействованные в транспортном комплексе Петербурга, выполнили требования 121-го антиковидного постановления Смольного. Про требования Роспотребнадзора такой информации нет.

Как сообщает пресс-служба губернатора 15 октября, более 80% работников перевозчиков имеют справку — либо о прохождении вакцинации, либо о наличии антител, либо о том, что у них медицинские противопоказания к прививке. Всего на привитых, переболевших и имеющих медотвод приходится 86,2% сотрудников (80% без учета противопоказаний).

Частные агрегаторы такси, как сообщает Смольный, тоже повысили уровень вакцинации. «Таксовичкоф» организовал еженедельную точку вакцинации на выпускающей площадке, «Сити-Мобил» заручился поддержкой районных администраций, «Яндекс.Такси» открыл пункт вакцинации на Обводном канале, где привиться могут курьеры.

О том, что таксистов обяжут привиться на 80% к 15 октября, чтобы компания имела возможность продолжать работу, стало известно еще летом. Тогда же 121-м постановлением Смольный определил такой же срок по достижению аналогичной цели и для других отраслей, включая транспортную. Однако 12 октября свое распоряжение выпустил Роспотребнадзор. В нем также установлена планка в 80%, однако сроки передвинуты на середину декабря. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, в чем отличие между двумя документами. В частности, смольнинское постановление позволяет избежать вакцинации при справке о перенесенном заболевании и все равно быть включенным в искомые 80%, а распоряжение Роспотребнадзора — нет. Подробнее об этом — здесь.

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Комментарии (1)

262224921
Петербургские перевозчики )))))
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