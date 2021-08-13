В Петербурге ограничивают работу такси. С осени перевозить пассажиров смогут лишь компании, где работают 80% привитых

Из-за коронавируса в Петербурге с 15 октября ограничат работу такси. Осуществлять перевозки смогут только те компании, где более 80% сотрудников вакцинированы. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.



«Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением», — говорится в заявлении.

Там добавили, что необходимость прививок поддержали и агрегаторы такси.

Накануне, как писала «Фонтанка», в Петербурге начали вакцинировать мигрантов. Для этого город подготовил 40 тыс. доз «Спутника Лайт». Только в Едином медицинском центре заявили, что готовы прививать 250 человек в день.