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В Петербурге ограничивают работу такси. С осени перевозить пассажиров смогут лишь компании, где работают 80% привитых

Из-за коронавируса в Петербурге с 15 октября ограничат работу такси. Осуществлять перевозки смогут только те компании, где более 80% сотрудников вакцинированы. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

«Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением», — говорится в заявлении.

Там добавили, что необходимость прививок поддержали и агрегаторы такси.

Накануне, как писала «Фонтанка», в Петербурге начали вакцинировать мигрантов. Для этого город подготовил 40 тыс. доз «Спутника Лайт». Только в Едином медицинском центре заявили, что готовы прививать 250 человек в день.

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Комментарии (13)

266094080
Вот отморозки.
Единственный нормальный транспорт хотят загубить?
А13579
Пусть без прав, под наркотой, в поездке порно смотрит и самоудовлетворяется и т.д и т.п. Это всё - ерунда, главное, чтобы привитый был.
172185222
следующим этапом запретят непривитым пользоваться ОТ
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