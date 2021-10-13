Учиться нельзя, уйти страшно. Отлученные от образования студенты ГУП напомнили Запесоцкому, за что платят

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Группа третьекурсников Университета профсоюзов отлучена от пар за неэтичное поведение. Источаемые студентами «бурные негативные эмоции» стали причиной самоустранения мастера курса. Родители решили напомнить учредителю вуза, что заплатили за учебу солидную сумму.

Учебный день 13 октября для группы третьекурсников кафедры актерского искусства ГУП начался с неожиданного — оказалось, что отменены все пары, хотя из расписания их не убрали. «Денис Валерьевич, мы в растерянности», — обратились за разъяснениями к мастеру курса Баканову студенты. Он лишь уточнил, что таково распоряжение ректората. При этом покинуть территорию вуза студенты не могут. Расписание в ГУПе электронное, и если пара в нем числится, а в это время студент прикладывает на проходной пропуск, значит, он прогульщик. Опоздания и неявки на занятия могут стать поводом для отчисления.



Как рассказала у себя в сторис педагог по сценической речи Дарья Мовельян, сообщение об отстранении преподавателей кинули в чат кафедры, объяснили это некими «этическими» причинами. Дарья отказалась манкировать занятием и поехала к своим студентам. В вузе ей напомнили о последствиях за неподчинение приказу, после чего она написала заявление об увольнении по собственному желанию «Они не за аренду аудитории в университете платят», — напомнила педагог.

Известно, что занятия не возобновятся, пока не закончится «разбирательство». Сам Баканов, как оказалось, попросил отстранить его от выполнения обязанностей мастера курса. Причиной послужили события 12 октября — ректор Александр Запесоцкий подписал приказ, которым должна быть создана комиссия для анализа ситуации с группой. Студентов с ним ознакомили, но оказалось, что вели они себя во время встречи «неподобающим образом». Отмечено «нарушение субординации, университетской этики, а также бурные негативные эмоции» по отношению к сотрудникам вуза.



«В связи со сложившейся ситуацией со студентами 3-го курса, их невосприимчивостью оценки ситуации и неадекватным поведением, а также невозможностью выхода педагогов к данному курсу по этическим соображениям, приостановить учебные занятия на время разбирательства комиссии», — сказано в протоколе заседания кафедры от 13 октября.



К вечеру стало известно, что Запесоцкий велел службе безопасности вуза не пускать студентов в университет. Исключение — индивидуальные собеседования с членами комиссии.

Будущие актеры, большая часть которых платит за год обучения по 200 с лишним тысяч рублей, возмутились отменой занятий и написали письма на имя ректора. Они требуют объяснить, почему не было пар, и вторым заявлением просят оказать им образовательные услуги безвозмездно: с начала года у них нет занятий по сценическому движению, некоторое время отсутствует учебное помещение, говорится в тексте.



Пока студенты пишут ректору, родители снова обратились с претензией в Министерство образования и в Федерацию независимых профсоюзов (учредитель вуза). Родные третьекурсников ссылаются на слова самого ректора Александра Запесоцкого, сказанные в интервью на радиостанции «Комсомольская правда» 2 октября. В разговоре он упомянул, что студенты оказались «ни к чему не готовы», курс «практически пропустил целый год занятий».



На данный момент, сказано в претензии, третьекурсники заплатили вузу 8,8 млн рублей. «Полагаем, что университет не исполнил свои обязательства по предоставлению качественной услуги по получению высшего образования», — написано в тексте. Авторы ссылаются на Гражданский кодекс, упоминают про неосновательное обогащение и возможность взыскивать деньги с должника через дело о банкротстве. Заявители также просят оказать образовательные услуги безвозмездно, «до достижения соответствия студентами необходимого профессионального уровня».

Конфликт в ГУПе начался весной с увольнения предыдущего мастера, Валентина Левицкого, и его супруги. После того как университет ушел на дистанционное обучение, педагоги предложили студентам организовать занятия по актерскому мастерству на площадке Театра поколений, часть группы согласилась и скидывалась на аренду. Встречались студенты с Левицкими после пар. Когда об этом узнали в ректорате, супругов уволили по статье об аморальном поведении. Запесоцкий считает сбор денег поборами и чуть ли не взяткой.



Левицкие оспорили увольнение через суд, иск был удовлетворен. Приказ о восстановлении на работе им вручили на проходной, позже приставы рассказали об успешном выполнении требования суда. Тут же на КПП Левицким показали второй приказ, об увольнении уже по другой статье. Как отмечал в интервью «Комсомольской правде» Запесоцкий, дистанционные пары педагог мог проводить с телефона, как-то раз на заднем фоне звучал навигатор.

На период увольнения студентам предложили подписать заявление с просьбой поспособствовать в возвращении 168 тысяч, уплаченных за аренду зала. Группа отказалась. Похожее заявление перед ними положили 27 сентября этого года. Предложение Запесоцкого звучало ультимативно — либо подписывайте, либо отчисляйтесь. Одна девушка сперва поставила свою подпись, но потом передумала. На просьбу вернуть заявление ректор отреагировал требованием вызвать охрану и проводить студентку за пределы территории университета. После встречи с Запесоцким третьекурсники пребывали в удручающем состоянии, у одной девушки случилась истерика, это было записано на видео. Она потеряла сознание, ей вызвали скорую. Ректорат счел это постановкой и распространял в вузе распечатки статей, в которых рассказывалось о сомнительных актерских талантах студентки. 13 октября некоторые сотрудники вуза, сказано в опубликованном на сайте протоколе, сочли появление видеозаписи неэтичным. 8 человек проголосовали за отчисление участников сюжета.



Родители обратились в Рособрнадзор и Министерство образования с требованием снять ректора с должности.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

