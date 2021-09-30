Письма в Минобрнауки, Рособрнадзор, городскую прокуратуру и Федерацию независимых профсоюзов, которая числится среди учредителей вуза, к 30 сентября отправили порядка 30 семей. Заявление отсылали сами студенты и их родители, практически всей группой. Из текста письма от лица родственников учащихся следует, что в вузе «создана нездоровая морально среда обучения». Суть претензий заключается в том, что, по мнению родителей, ректор Александр Запесоцкий и первый проректор Лариса Пасешникова угрожали студентам административной и уголовной ответственностью.



«За участие в занятиях в театре в вечернее время и оплату аренды зала ректор угрожает студентам возбуждением уголовных дел в отношении них за дачу взятки преподавателю, весь курс угрожали отчислить с 27.09.2021 года», — сказано в письме. Родители называют это самоуправством и превышением должностных полномочий. «Целый курс студентов и их родителей подвергается психологическому насилию со стороны ректора вуза и части руководства», — добавляют авторы и просят проверить законность действий Запесоцкого, снять с должности его и Пасешникову.

«Фонтанка» рассказывала о предыстории появления этих писем. С началом пандемии дистанционные занятия начались и в ГУПе, но студентам учиться на удаленке актерскому мастерству было непросто. Выход нашли Мария и Валентин Левицкие — преподаватель и доцент кафедры, мастер курса. В вечернее время после окончания пар часть группы встречалась в Театре поколений, на аренду зала скидывались студенты, платил Левицкий и из своего кармана. Занимались с сентября 2020 года до февраля 2021-го, когда о встречах узнал ректорат. Левицких уволили по статье за аморальное поведение, несколько студентов не смирились с потерей мастера и отчислились. Педагог оспорил решение в суде и выиграл иск в конце июля, восстановили чету через месяц приказом, переданным на проходной, но тут же вручили еще один — об увольнении в связи с нарушением дисциплины и ненадлежащим исполнением обязанностей.



На момент первого увольнения педагогов студентов просили подписать заявление, которым они должны были попросить вернуть им деньги, но вся группа отказалась. Вторая попытка вменить Левицким поборы была предпринята в конце сентября, третьекурсникам предложили подписать бумагу, в которой они просят прощения и снова вернуть им деньги. На ковер к ректору вызвали 10 «лояльных» студентов из группы, в ультимативной форме Запесоцкий велел подписывать или отчисляться. Вопрос о возвращении платы за обучение на 4-м курсе был воспринят с удивлением, ректор заявил, что студентов пришлось переучивать и обошлось это в дополнительные 300 тысяч рублей вузовских трат. Когда одна из подписавших бумагу девушек передумала и захотела ее забрать, ректор попросил вызвать охрану и проводить ее за пределы территории университета.

После этой сцены у некоторых студентов началась истерика, одна девушка упала в обморок, ей вызывали скорую помощь, сейчас она на больничном. Пока третьекурсница лечится, в вузе появились плакаты и листовки с распечаткой статьи якобы из «Аргументов недели» об этой истории. Судя по ней, материал вышел 29 сентября, однако на сайте издания подобных публикаций «Фонтанке» найти не удалось.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





