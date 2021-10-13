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«Останавливайся, ты не уедешь всё равно далеко!» Волгоградская полиция показала, как со стрельбой ловили пьяного водителя

Пьяного лихача на трассе «Каспий» остановили, прострелив колеса

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Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Инспекторы ДПС в Волгоградской области со стрельбой ловили пьяного водителя. Погоню по встречке и через железнодорожные пути показали из кабины полицейский машины.

Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 10 октября к инспекторам ДПС, дежурящим на федеральной трассе Р-22 «Каспий», обратился проезжавший мимо автомобилист. Он рассказал, что водитель иномарки на трассе грубо нарушает ПДД и создает угрозу для других участников движения. Лихач на «Пежо» ехал в сторону Волгограда и требования полицейских об остановке проигнорировал, попытавшись скрыться.

Инспекторы бросились в погоню. На видео с регистратора служебной машины видно, как нарушитель выезжает на встречку (один раз даже согнал встречный транспорт на обочину), резко маневрирует и проскакивает под закрывающимся шлагбаумом на железнодорожном переезде. Полицейским пришлось применить табельное оружие. Инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, затем несколько — по колесам. Под крики «Останавливайся, ты не уедешь все равно далеко!» лихач пытался удрать до последнего, только после повреждения колес машина остановилась, и водителя задержали.

ГУ МВД по Волгоградской области

Нарушителем оказался 34-летний житель Клетского района с внешними признаками алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование он отказался. В отношении мужчины составили административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление автомобилем с нарушением правил установки на нем госномеров) и части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречку).

В результате применения оружия никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Комментарии (2)

shushu
стреляй, Глеб Егорыч, уйдут проклятые!
hal9000
Че у них свисток висит на зеркале...???..нормальные пацаны боксерские перчатки обычно вешают...либо четки с крестиком или полумесяцем..
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