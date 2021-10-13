«Останавливайся, ты не уедешь всё равно далеко!» Волгоградская полиция показала, как со стрельбой ловили пьяного водителя

Инспекторы ДПС в Волгоградской области со стрельбой ловили пьяного водителя. Погоню по встречке и через железнодорожные пути показали из кабины полицейский машины.

Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 10 октября к инспекторам ДПС, дежурящим на федеральной трассе Р-22 «Каспий», обратился проезжавший мимо автомобилист. Он рассказал, что водитель иномарки на трассе грубо нарушает ПДД и создает угрозу для других участников движения. Лихач на «Пежо» ехал в сторону Волгограда и требования полицейских об остановке проигнорировал, попытавшись скрыться.