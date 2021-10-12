«Люди бежали с ведрами клюквы». На экотропе в Сестрорецке заметили медведя

На экотропе в природном заказнике «Сестрорецкое болото» (территория Петербурга) 12 октября заметили неожиданного посетителя. Рядом с пешеходными настилами ходил медведь, рассказала «Фонтанке» читательница Татьяна Скутина.

«Неизвестно, как он туда попал, потому что вокруг, можно сказать, город. Некоторые слышали, что он в кустах, но не отреагировали. А некоторые, кто рядом клюкву собирал, бежали оттуда с ведрами — чем быстрее, тем лучше», — поделилась очевидица.



По словам Татьяны, медведя никто не прогонял. Егеря на месте, где заметили животное, не было.

