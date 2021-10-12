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«Люди бежали с ведрами клюквы». На экотропе в Сестрорецке заметили медведя

В заказнике «Сестрорецкое болото» увидели медведя

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На экотропе в природном заказнике «Сестрорецкое болото» (территория Петербурга) 12 октября заметили неожиданного посетителя. Рядом с пешеходными настилами ходил медведь, рассказала «Фонтанке» читательница Татьяна Скутина.

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«Неизвестно, как он туда попал, потому что вокруг, можно сказать, город. Некоторые слышали, что он в кустах, но не отреагировали. А некоторые, кто рядом клюкву собирал, бежали оттуда с ведрами — чем быстрее, тем лучше», — поделилась очевидица.

По словам Татьяны, медведя никто не прогонял. Егеря на месте, где заметили животное, не было.

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Комментарии (11)

DrDick
А разве в заповеднике разрешено собирать ягоды?
И какой смысл в экотропе, если рядом всё вытоптано ягодниками и прочими грибниками?
PauG
Я вообще не понимаю откуда берутся медведи! Тут в городе себе женщину нормальную не найти. А сколько медведю надо обежать, обойти, напугать людишек, пока хоть какую-нибудь вообще медведицу встретишь, при их катастрофически малом количестве!? Тем более в Сестрорецке, тем более без денег! Ужас а не жизнь!
nuga
медведь всеяден,пришел за клюквой,пока не ободрали человеки с ведрами.
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