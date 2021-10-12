Опознание жертв авиакатастрофы в Татарстане завершено

Всех погибших в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане опознали. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



«За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», — заявили информагентству. Уточняется, что тела четырех погибших родственники получат во вторник.



Ранее сообщалось, что в крушении L-410 роль невольно могла сыграть «Газель». Baza писала, что самолет зацепил автомобиль крылом при жесткой посадке. После этого его закрутило, и он ударился о бетон.

