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Опознание жертв авиакатастрофы в Татарстане завершено

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Всех погибших в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане опознали. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», — заявили информагентству. Уточняется, что тела четырех погибших родственники получат во вторник.

Ранее сообщалось, что в крушении L-410 роль невольно могла сыграть «Газель». Baza писала, что самолет зацепил автомобиль крылом при жесткой посадке. После этого его закрутило, и он ударился о бетон.

Самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. В результате погибли 16 человек. Ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. 384-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Фонтанка» писала, что в числе погибших есть петербуржец. Следственный комитет РФ показал видео с места авиакатастрофы.

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