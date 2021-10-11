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Baza: В авиакатастрофе L-410 в Татарстане роковую роль сыграла «Газель»

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В крушении самолета L-410, которое унесло жизни 16 человек, роковую роль невольно могла сыграть «Газель». Об этом 11 октября сообщает Baza.

По данным издания, следователи считают, что самолет зацепил автомобиль крылом при жесткой посадке. После этого его закрутило, и L-410 ударился о бетон. Эксперты уверены, что жертв было бы меньше, если бы борт прошел всего на несколько сантиметров выше.

Отметим, правительство Татарстана приняло решение о выделении семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим с тяжелыми и средними травмами — по 400 тысяч, с легкими — по 100 тысяч.

В результате падения самолёта L-410 неподалёку от города Мензелинска в Татарстане погибли 16 человек. Ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. 384-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Фонтанка» писала, что в числе погибших есть петербуржец. Следственный комитет РФ показал видео с места авиакатастрофы.

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