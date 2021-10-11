Baza: В авиакатастрофе L-410 в Татарстане роковую роль сыграла «Газель»

В крушении самолета L-410, которое унесло жизни 16 человек, роковую роль невольно могла сыграть «Газель». Об этом 11 октября сообщает Baza.



По данным издания, следователи считают, что самолет зацепил автомобиль крылом при жесткой посадке. После этого его закрутило, и L-410 ударился о бетон. Эксперты уверены, что жертв было бы меньше, если бы борт прошел всего на несколько сантиметров выше.



Отметим, правительство Татарстана приняло решение о выделении семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим с тяжелыми и средними травмами — по 400 тысяч, с легкими — по 100 тысяч.

