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Целый только хвост: Следком показал видео с места крушения L-410 в Татарстане

Катастрофа L-410 в Татарстане, видео показали в СКР 10 октября 2021 г.

Следственный комитет России (СКР) в воскресенье, 10 октября, опубликовал 50-секундный ролик с места падения самолёта с парашютистами в Татарстане. Судя по кадрам, у L-410 после столкновения с землёй уцелела только хвостовая часть.

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Как сообщили в СКР, после катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями-криминалистами изымается предполётная документация и допрашиваются очевидцы трагедии.

«По данным следствия, сегодня около 9 часов при взлёте с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Республики Татарстан, у самолёта L-410 возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По состоянию на 12 часов, в результате произошедшего погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410. А ДОСААФ приостановило полёты всех таких самолётов в России.

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Комментарии (3)

SKPTM
Когда-то предупреждали о том, что катастрофы и разрушения инфраструктуры (построенной ещё при Брежневе) после 2000 года приобретут постоянный характер, если власти будут вести себя "как временщики".
Неужели прогноз сбывается?
kiros
Стабильность, каждую неделю.
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