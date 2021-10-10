Как сообщили в СКР, после катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями-криминалистами изымается предполётная документация и допрашиваются очевидцы трагедии.
«По данным следствия, сегодня около 9 часов при взлёте с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Республики Татарстан, у самолёта L-410 возникла нештатная ситуация, в результате чего самолёт совершил жёсткую посадку. В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По состоянию на 12 часов, в результате произошедшего погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в Следственном комитете.
Ранее глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410. А ДОСААФ приостановило полёты всех таких самолётов в России.